Leobardo Gómez sigue cumpliendo con obras; Termina aislamiento para zonas rurales en Tihuatlán, Ver.

Papantla, Ver.- Manuel Huerta Ladrón de Guevara reclama que nadie puede hacer mal uso de un tema tan noble como es el apoyo del Gobierno de México a los sectores vulnerables de la sociedad y condena que a unas horas de haber entregado la Delegación de Bienestar se aprovechen de su ausencia para desvirtuar la finalidad de esta dependencia.



“La gente lo sabe, yo fui muy celoso con mi deber y cuando yo estuve al frente de Bienestar, nadie metió la mano, ni yo, ni nadie, no lo permití, siempre fuimos muy respetuosos y ahora veo que hasta parece que me querían fuera cuanto antes, en menos de 48 horas ya veo diputados federales que andan queriéndose meter a usufructuar lo que es del pueblo pero eso no se va a poder”, advirtió Manuel Huerta.



Señalando que tiene que haber acciones legales contra quienes intenten hacer mal uso de los Programas Sociales.

Foto: Delhy Galicia



Apuntó que ni el propio gobernador, ni los diputados, ni ningún aspirante a gobernar tiene derecho a hacer uso de los programas sociales,

“porque son del pueblo y para el pueblo, yo caminé mucho, lo expliqué, a la gente, nadie puede engañarla colgándose de los programas sociales para hacerse campaña, nadie debe construir una plataforma pragmática o electoral utilizando el apoyo que otorga el Gobierno desinteresadamente al pueblo”, agregó.



Llamó al pueblo a organizarse y no permitir que los quieran engañar,

“que los correteen cuando lleguen a querer engañarlos diciendo que gracias a ellos llegan los programas sociales o que van a gestionarles la entrega de los mismos, eso no es correcto y nadie debe manchar una acción tan noble del Gobierno con fines personales o electorales”, reiteró.



Manuel Huerta exigió a quienes intentan lucrar con los programas sociales se abstengan de ello, pues, aunque ya no está en la estructura de la Secretaría de Bienestar, desde siempre ha luchado contra el abuso del poder, contra la corrupción y a favor de las causas sociales por lo que desde su trinchera seguirá denunciando las malas prácticas de los actores políticos siguiendo los ideales del movimiento, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.