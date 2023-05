Londres y Alemania sedes internacionales de la NFL en 2023

México.- Tamara Vega, pentatleta olímpica mexicana, denunció que el actual entrenador nacional de pentatlón moderno, Sergio Escalante, la manipuló cuando era menor de edad para sostener una relación de pareja, en la cual fue víctima de abuso sexual, además de maltrato emocional y psicológico.

Tamara, originaria de Chihuahua, llegó a la Ciudad de México cuando tenía 14 años (hoy tiene 30) y Escalante se convirtió en su entrenador, con lo que dos años después logró persuadirla para que tuvieran una relación emocional.

Escalante es 11 años mayor que la deportista, por ende cuando iniciaron su relación ella era menor de edad, ya que tenía 16 y él 27.

La Revista Proceso publicó el reportaje titulado ‘Del estupro al chantaje, el infierno del pentatlón’, mismo que la atleta confirmó y abundó en las acusaciones contra el entrenador.

“Todo lo que sale en la entrevista es verdad… He lidiado con esto mucho tiempo, ya que es un entrenador que está en las competencias nacionales e internacionales y me siento amenazada continuamente por él. Solicito se siga con la investigación para que no pueda acercarse a ningún atleta más y pague ante la ley los abusos cometidos en los últimos 16 años”, publicó la deportista en su cuenta de Instagram.

“Siento un mar de emociones porque acabo de revivir un infierno. Leerlo (el reportaje de Proceso) me causó asco porque todo es verdad y es un monstruo que ha abusado de mí y de muchos atletas más.

“Has vivido tanto tiempo impune y haciendo daño que te creíste intocable y después de tantos años la justicia te está alcanzando. Ya no te tengo miedo. Le pido a Dios que pagues ante la ley divina los actos depravados que has hecho porque eres un monstruo abusador, un misógino y un peligro para la sociedad”, agregó Tamara Vega.