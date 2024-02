López Obrador exige al INE investigar la campaña contra su Gobierno en redes sociales

México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que mientras su movimiento esté en el Gobierno, siempre existirán elecciones “limpias y libres”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador recalcó que no van a hacer las mismas prácticas que realizaban “farsantes antidemocráticos, corruptos, representantes de la oligarquía”.

El mandatario aseveró que la oligarquía en el país quiere una democracia sin pueblo, e instó a todos los ciudadanos a que ayuden a que las elecciones sean limpias y libres.

“Ellos (la oligarquía) quieren poder sin pueblo, quieren a cratos sin demos, esa es su democracia, esa es la diferencia que tenemos de fondo”, enfatizó.

“Sí vamos a proteger y todos tenemos que ayudar a que las elecciones sean limpias y libres, que no haya compra de votos, que no haya falsificación de actas, que no se introduzcan boletas a las urnas, que no haya carrusel, que no haya el ratón loco, todo eso que padecimos, que no voten los muertos, que no haya urnas embarazadas, etcétera, que no haya apagones cuando están contando”, dijo.