López Obrador tiene proyectado que terminará su sexenio con un promedio de crecimiento económico anual de 1.3 %

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se lanzó contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de quien apuntó que nunca castiga a un juez, magistrado o ministro de la Suprema Corte.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que en el Poder Judicial también nunca se hace valer el derecho del pueblo a la información.

“Si un juez no está actuando con justicia, incluso se presume que hay influyentismo, corrupción, pues tiene que intervenir el Consejo de la Judicatura, ¿para qué están? La verdad nunca se castiga a un juez, a un magistrado, a un ministro, hay impunidad completa, y existe el Consejo de la Judicatura para eso y ni siquiera dicen nada, no hay comunicado”, expuso.

«No respetan ni hacen valer el derecho del pueblo a la información, no pueden decir que no tienen ellos la obligación de informar, ¿cómo no? Todos los servidores públicos tenemos la obligación de informarle al pueblo, garantizar el derecho a la información. Y se callan, no dicen nada”, dijo.

El mandatario mexicano puso como ejemplo el hecho de que el ministro Luis María Aguilar no resuelva el tema de la suspensión a la distribución de los libros de texto en Coahuila y Chihuahua, así como el caso de una empresa a nivel nacional que debe al fisco 25 mil millones de pesos en impuestos.

“Ese ministro que resolvió que no se entregaran los libros de texto en Chihuahua ni en Coahuila, no resuelve, ahí están los niños sin los libros, y tampoco resuelven ni dice nada del expediente que tiene en el cajón, que significa darle curso y resolver si se debe o no se debe pagar 25 mil millones de pesos de impuestos, y se queda callado”, externó.

“Eso sí, a través de sus voceros oficiosos de la prensa vendida o alquilada, ahí están en contra de nosotros, pero por qué no informan de manera directa a la gente, que no dan la cara con argumentos. Que diga el ministro que no tiene ningún plazo, como han filtrado en los medios, y que se puede llevar todo el tiempo con ese expediente, pero que lo diga, que lo informe, o que nos diga cuándo va a resolver el fondo del asunto de los libros para Chihuahua y para Coahuila”, explicó.

«Y es es lo mismo del Consejo de la Judicatura: no dicen nada”, puntualizó.