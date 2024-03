¡Los apoyos sociales deben ser más y mejores!: Miguel Ángel Yunes Márquez

Veracruz, Ver.- Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz sostuvo que la entrega del apoyos sociales deben ser más y mejores.

En su quinto día de campaña en la colonia Chivería, del Puerto de Veracruz, Yunes Márquez reafirmó su compromiso de que a través de estos programas luchará para entregar mayores apoyos económicos a los que más lo necesitan.

“Con este gobierno federal los servicios de salud son pésimos, en los hospitales públicos no hay médicos y no hay medicinas, y lo que reciben no les alcanza para adquirirlas.