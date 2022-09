Maná llega a Puerto Rico con su música y ayuda para familias damnificados por el huracán Fiona

Los Ángeles, California.– El rapero Coolio murió a los 59 años en Los Ángeles, de acuerdo con información difundida por TMZ.

El medio especializado dio a conocer que el rapero se encontraba de visita en casa de uno de sus amigos cuando murió.

Foto: La Voz de Michoacán

El manager de Coolio detalló que el rapero fue al baño de la casa de su amigo y luego de que no regresara en un rato, el amigo acudió a buscarlo y fue cuando lo encontró en el piso.

Después, llamó a servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar y declararon muerto a Coolio.

Los primeros informes apuntan a que Coolio habría muerto a causa de un paro cardíaco aunque esto no ha sido confirmado como causa oficial de la muerte.

Coolio, una de las figuras más importantes del rap, hizo su debut a finales de la década de 1980 en Los Ángeles y en 1995 se popularizó cuando lanzó ‘Gangsta’s Paradise‘ como parte del soundtrack de la película ‘Dangerous Minds‘.

Foto: MSN

Dicha canción se posicionó como número 1 en los rankings de música, donde permaneció durante tres semanas.

Otros de los trabajos de Coolio fueron ‘Fantastic Voyage’ de 1994 así como ‘1,2,3,4 (Sumpin’ New)’ y ‘It’s All the Way Live’.

Con información de TMZ