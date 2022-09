Muere el rapero Coolio a los 59 años

Ciudad de México. – Alfredo Adame fue brutalmente golpeado, según el mismo actor, quien alarmó a sus seguidores pocos minutos después de las 14:00 horas de este miércoles 28 de septiembre. El también conductor escribió en Instagram: “Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien”, mensaje dirigido a sus 161 mil seguidores en la red social.

En la imagen se le puede ver al también aspirante a político sentado en la Fiscalía Desconcentrada de investigación en Tlalpan Coordinación Territorial TLP-2 TLP-3, de la Ciudad de México -donde reside el polémico actor-, vistiendo ropa deportiva y el ojo derecho visiblemente moreteado, con puntadas y rastros de sangre. De inmediato algunos de sus fans comenzaron a mostrar su preocupación en la caja de comentarios.

Según dio a conocer Venga la alegría, el reciente ganador del reality show Soy famoso: ¡sácame de aquí! fue atacado afuera de su casa, al sur de la ciudad capital.

GOLPEAN a ALFREDO ADAME; LO ACUSAN de GRABAR a VÍCTIMAS de HOMICIDIO

Así dejaron golpeado al actor.

Según vecinos, intentó grabar a dos personas q acababan de balear en @TlalpanAl y familiares lo apalearon.

Agentes de @SSC_CDMX detuvieron a agresores.@FiscaliaCDMX indaga pic.twitter.com/YEVHBbtJjL — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

“Amigo, no se vale. Espero te encuentres bien y que sólo sea inflamación lo de tu ojo, estamos contigo”, “Ánimo master”, “Qué pasó padrino, esperemos que no pase a mayores”, “¿Lo asaltaron sensei?”, se lee entre sus comentarios.

“Si así quedó él, no imagino cómo quedó el otro”, “Eso es tener poca madre, creo que nadie se merece ese tipo de agresiones”, “¿Qué esta vez no dio sus famosas patadas de bicicleta?”, “Qué mala onda, aunque sea bravucón, loco, bocón y todos los defectos del mundo no se merece esto ni él ni nadie. Alto a la violencia”, son otros mensajes que se leen en respuesta a la noticia.

El histrión de 64 años declaró al programa de TV Azteca que fue golpeado afuera de su casa por dos sujetos y procederá conforme a la ley, ya que sus heridas no podrán sanar en menos de 15 días, por lo que califican para iniciar la denuncia penal.

Foto: Proceso

Adame aseguró que “no fue una venganza”, y el ataque ocurrió cuando salió de su domicilio a observar lo que estaba pasando, pues en la calle se encontraban patrullas y gran movilización.

“Bajé yo a arreglar una llanta, ahí por donde vivo, en Tepepan, de repente empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante y llegaban camionetas, patrullas y todo este rollo con las sirenas, dije ‘algo ha de haber pasado’”.

“Llegué a mi casa y no dejaban pasar, de hecho me dejaron pasar porque vivo ahí, y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente, y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina ‘Oye, qué pasó’, y me dice ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’, y se bajaron y lo asesinaron”, añadió el actor en llamada telefónica desde la Fiscalía.

Adame contó que tras quedarse un par de minutos observando lo que pasaba mientras platicaba con sus vecinos del condominio de al lado, llegó un auto con una mujer herida de bala.

Foto: Infobae

“Llega un cuate en un coche con una mujer con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar’, fue un ataque directo y hartero”, contó el actor, quien le ofreció su ayuda al hombre al pensar que la señora estaba embarazada; sin embargo, de pronto cambió la actitud del conductor.

“Me dijo ‘tú lárgate de aquí, hijo de la chingda, qué haces aquí, pnche chismoso’, y me tira un trancazo en la cara y me tira una patada, se da la vuelta y le digo ‘ a ver hijo de la ching*da’, y le tiro una patada”, explicó. Tras ello, un segundo hombre llegó a atacar al ex conductor de Hoy.

“Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el súper trancazo, me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos”, narró el controversial actor, quien recientemente agredió a una reportera de Imagen Televisión.

Sin embargo, el periodista Carlos Jiménez publicó que Adame se encontraba grabando con su celular a dos supuestas víctimas de la balacera ocurrida en la colonia de la alcaldía Tlalpan, hecho que habría enfurecido a la familia.

“GOLPEAN a ALFREDO ADAME; LO ACUSAN de GRABAR a VÍCTIMAS de HOMICIDIO Así dejaron golpeado al actor. Según vecinos, intentó grabar a dos personas q acababan de balear en Tlalpan y familiares lo apalearon. Agentes de @SSC_CDMX detuvieron a agresores. @FiscaliaCDMX indaga”, se espera que en las próximas horas se revele más información y las reacciones de sus conocido enemigos del medio del espectáculo.

Con información de Infobae