Manifestantes en Facultad de Medicina no pertenecen a la UV: Vicerrector

Boca del Río, Ver.- Hace aproximadamente 10 días, el joven Francisco Javier Hernández cayó desde las alturas cuando intentaba podar un árbol, por lo que fue hospitalizado de emergencia debido a las lesiones que presentaba.

Desde esa fecha en el Hospital de Boca del Río solamente le han dado pastillas para el dolor, a pesar de que presenta fractura en sus dos tobillos, muñecas y cadera, mencionó su esposa Rosa María Díaz Hernández.

«Ayer tuve roce con el cirujano, que contesta muy déspota, y me dijo que era un hospital de gobierno y que tenemos que esperar por que apenas lleva una semana, porque mi esposo le dijo, entonces tenemos que tener más de dos o tres semanas para que me puedas pasar el quirófano, pues estás en un hospital de gobierno le dijo, no te queda de otra más que esperar», declaró.