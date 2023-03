Marco Antonio Aguirre R. – Cuitláhuac y la protección a los acosadores sexuales en su gobierno

Anuncia el Congreso local, que ha decidido regresar el control y manejo de la aeropista Juan Antonio Perdomo, a las autoridades del ayuntamiento de Córdoba. Testigos de ese acto congresista en Xalapa, los alcaldes Juan Martínez Flores, Córdoba, y Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, así como empresarios como Othón Porres Bueno, Antonio Sánchez Sainz y Juan Miguel Bueno Ross. Órale, a limpiar la pista y a volar, y a espantar los borregos que por allí pastan.

OTRO PREMIO CHAYOTERO

Orizaba presume de ser la ciudad más limpia de México, y gana cada año la Escoba de Oro, como Oviedo, en España. Pero he ahí que no solamente ganan ese premio de Ciudad Limpia, La Asociación de Profesionales de Limpia en México (International Solid Waste Associacion) le otorgan el miércoles a Orizaba, el título de Premio a la Trayectoria de Gestión de Residuos 2023. El premio lo recibirá su alcalde, JM10, el día 8 de marzo en el Centro Citibanamex de CDMX. Felicidades. Aquí se recoge bien la basura y se trata bien lo que se recoge.

DANTE Y LA NO ALIANZA

El que avisa no es traidor, dice el refrán popular. Ayer noche MC, el partido de Dante Delgado Rannauro, se hizo un lado de las candidaturas de Coahuila y Edomex. Dijeron los emecistas de Dante, incluido su candidato, Juan Zepeda, que esa elección es una farsa y que ya está repartido ese pastel, como fiesta de 15 años. El Edomex para Morena y Coahuila para la gente de Alito. Ambos, Dante y Alito, se acusan de traidores. Dante los señala que arreglan las elecciones, Alito que Dante juega al lado de Morena y AMLO. Faltaría una prueba del Polígrafo, para saber quién de los dos miente más. Porque los dos deben cargar sus mentiras. Lo que es un hecho es que los 18 por ciento de la elección pasada, donde ganó el primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, MC hizo un 18 por cientos de la votación, un número para no despreciarse. Amo la traición, pero odio al traidor, habrá dicho en algún tiempo Julio César. Si ese pastel ya está repartido, Morena se queda con el Edomex y los priistas de Alito con Coahuila. Veremos quien fue más traidor, dijo un ciego. Son el PRIMOR, les llama Dante y, asegura, el gobernador mexiquense ya entregó la plaza, para servir al patrón, que me mandó a llamar, anteayer.

UNA DE DEPORTES

El futbol poco se ve, porque casi todas las transmisiones son de paga, y la verdad el pueblo no tiene para estar pagando por cada evento deportivo. A mí me da fiaca, aunque puedo verlo por el sistema de Roku abierto. Pero le llegó su remojo al Tuca Ferreti, ese hombre que es un adalid de entrenador, dice que el que más títulos ha ganado, pero tiene la particularidad de jamás haber debutado a ningún mexicano, juega con puros extranjeros y con mucho dinero que le metieron a Tigres, cuando allí reinó hasta que un día los hartó y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Malhumorado y malhablado y mal encarado, al Tuca el colero Mazatlán, cuyo dueño es el dueño de nuestros abonos chiquitos, el de Elektra y TV Azteca y Salinas y Rocha y Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se ha vuelto un promotor de ese equipo colero. Hace poco le ofreció al equipo 600 mil dólares a los suyos si ganaban un juego, no ganaron, pero los puso con un 30 por ciento de sueldo menos en la nómina. En el del Cruz Azul les ofreció dos carritos de golf y ganaron. Y lo celebra en tuiter, porque es buen tuitero bajo el nombre de Don Ricardo Salinas Pliego, Exhibió: “Bailemos con el Tuca, bailemos con el nazo, bailemos con el Tuca, Tucanazo”. Y exhibe una fotografía con cara de gruñón del famoso Tuca Ferreti.

