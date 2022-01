Marco Antonio Aguirre R. – Doblaron a Cuitláhuac García, derogará “ultrajes a la autoridad”

POR SI ACASO…

*Pero defensa asegura que Macías ya no tenía ninguna

*La extraditarían al Centro Federal Femenil de Morelos

DE VERDAD creerá el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el economista, ex diputado Federal y ex Senador de la República, Pablo Gómez Álvarez, que Karime Macías Tubilla, la ex esposa del nefasto ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aún tiene cuentas bancarias en México, cuando desde Abril de 2017 huyó del País con destino a Londres, donde se asentó huyendo de la justicia mexicana que ahora la reclama en extradición para que responda aquí por diversos delitos. Y es que suena ingenuo pensar que la ex Presidenta del DIF Estatal, habilidosa como suele ser, haya dejado cuentas abiertas en el territorio nacional, a sabiendas que más temprano que tarde tratarían de incautárselas como parte de la reparación del daño. No señor Gómez, Karime no tiene un pelo de incauta, por decir lo menos, y a estas alturas del partido los recursos que, presuntamente, sustrajeron de las arcas de Veracruz ya deben estar en paraísos fiscales a nombre de otras personas, sudando a más no poder intereses fabulosos que le permiten vivir cuerpo de reina en Reino Unido, lo mismo que su familia más cercana, y acaso por ello escogieron para esconderse un lujoso departamento a un kilómetro de distancia de la residencia de la reina Isabel, en la Wilbraham Place, en uno de los barrios más exclusivos de Londres, por lo que entre renta y la manutención de su familia tenía hasta 2018 tiene un gasto promedio mensual de 60 mil libras, es decir 1 millón 620 mil pesos, y para llevar ese tren de vida, con todo respecto señor ex dirigente estudiantil de 1968, se requiere el recurso en Europa para echar mano de este cuando se requiera.

Y ES que Pablo Gómez, al suponer que Karime Macías Tubilla será extraditada, finalmente, a México allá por el mes de Febrero, quiso armar un escándalo mediático anunciando el congelamiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a las cuentas de la ex esposa del nefasto ex Gobernador veracruzano, aunque, tal parece que solo hizo el ridículo ya que la propia defensa de la candidata a la extradición y a una celda del Centro Federal de Readaptación Social Femenil Morelos (CPS 16), niega haber sido notificada por las autoridades hacendarias o financieras, y lo que es peor, asegura que su clienta ya no tiene cuentas bancarias en México. Y aunque la UIF asegura que la orden de inmovilizar las cuentas de Macías fue enviada el martes 10 de Enero, fecha en la que se realizó la última audiencia en el proceso de extradición al que está sujeta en el Reino Unido, Marco Antonio del Toro, el abogado de la acusada lo desmiente y dice que aún no han sido notificados de la orden de bloquear las cuentas, pero insistió que su clienta ya no tiene cuentas bancarias en México.

“LA PREGUNTA es ¿cuáles?, ya que no tiene cuentas bancarias”, aunque se alegra porque el bandazo de Pablo Gómez les abre la puerta para promover amparo contra ese acto y profundizar en las violaciones en México” contra su clienta, salvo que esa sea la intensión de MoReNa para favorecer a la esposa de Duarte y con ello pagar viejos favores del ex Gobernador a la primera campaña de Cuitláhuac García Jiménez, cuando el ahora cliente del reclusorio Norte de la ciudad de México soñaba con hacer perder a Miguel Ángel Yunes Linares que, finalmente, ganó la gubernatura de dos años, y desde ahí promovió la detención y extradición del ex Gobernante, además de lograr incautarle varias propiedades a él y su familia política y a algunos colaboradores. Y si bien el abogado confirmó que durante la audiencia del pasado lunes se determinó que el próximo 17 de Febrero se emitirá la resolución final en el proceso de extradición, confían en que Karime Macías no sea extraditada si logran demostrar con acciones como la presunta incautación de cuentas bancarias, que la procesada en Londres es víctima de persecución política. Por lo pronto la exesposa de Duarte pidió asilo político a Reino Unido desde el año 2019, cuando fue detenida, y dicho trámite aún no se ha resuelto. Del Toro indica que en marzo próximo la defensa debe presentar diversos argumentos al gobierno del Reino Unido para que posteriormente dicte resolución, por lo que tienen la certeza de que finalmente será asilada.

Y ES que, en efecto, la Corte de Magistrados de Westminster concluyó el lunes la presentación oral de los alegatos en el caso de extradición a México de la exprimera dama de Veracruz, y en sus declaraciones finales, tanto el abogado de Macías, Aaron Watkins, como el representante del gobierno mexicano, el británico Mark Summers reafirmaron sus posturas ante el juez de la alta corte de Londres, Paul Goldspring, y en ese tenor, el juez británico marcó en su agenda el 17 de febrero como el día en que decidirá si la antigua esposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte es enviada o no al Centro Federal de Readaptación Social Femenil Morelos (CPS 16), para enfrentar la justicia mexicana. El juez ha dicho que presentará por escrito la sentencia en la que hará referencia a los puntos más importantes expuestos por las partes, por lo que pide un plazo de poco más de cinco semanas para tener tiempo suficiente para analizar toda la información y así presentar una sentencia en la que explicará los elementos que condujeron a la decisión. La audiencia se celebrará a las 14:00 tiempo de Londres, y la acusada deberá llegar con 30 minutos de antelación.

LA QUINTA audiencia del pasado lunes duró unas cinco horas y abrió con la intervención de Watkins, quién insistió en que Macías no fue el “cerebro” detrás de los fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Aseguró que se trata de un caso sin precedentes, y resaltó que se reclama su extradición sin presentar evidencias sobre los crímenes económicos que se le adjudican, solo acusaciones basadas en sospechas e investigaciones preliminares. “¿En dónde están los testigos aportando evidencia directa de conversaciones con Tubilla? ¿En dónde están los correos girando instrucciones? ¿En dónde están los registros de los encuentros demostrando una posible conducta inapropiada? ¿En dónde está la ruta del dinero mostrando fondos del DIF de vuelta a Tubilla? No hay nada de esto”, dijo Watkins.

TAMBIÉN CENTRÓ su artillería en tratar de distanciar a Macías de su exmarido Javier Duarte, condenado a 9 años de prisión por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, pues dejó en claro que los nombramientos realizados por Duarte en el DIF durante su mandato, de ninguna manera tienen conexión con su clienta. “El tener vínculo con Duarte no significa que tenga un vínculo con Tubilla”. Pero al concluir la defensa, Mark Summers arrancó de inmediato, sin darle al juez tiempo de llamar a la pausa. Desgranó uno a uno los tres capítulos usados por la defensa para tratar de persuadir al juez británico. “Tenía conocimiento y estuvo involucrada (…) la evidencia de fraude establecida, no solo es completa, sino íntegramente convincente”, por lo que el abogado considerado uno de los mejores del mundo en materia de extradición, puso particular acento en las declaraciones de Laura Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del departamento de licitaciones del DIF y cuyo testimonio es clave para implicar a Macías, quien asegura que por instrucciones de sus superiores, quienes a su vez eran presuntamente subordinados de Macías, siempre se invitaba a las mismas empresas a las licitaciones para la firma de contratos fraudulentos. En fin, a ver qué pasa el 17 de Febrero, aunque lo más seguro es que Macías Tubilla termine como ciudadana londinense. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com

