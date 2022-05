Marco Antonio Aguirre R. – La oposición puede ganar la Presidencia en 2024

Fidel Kuri Grajales, dueño de Los Tiburones Rojos del Veracruz, apresado desde hace 246 días por un delito que no cometió -asegura él mismo en un tuiter-, y le dieron prisión preventiva oficiosa, cuando no era requerida, rompió el silencio y dice que ahí viene por su libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, diría el poeta Miguel Hernández, verso que Joan Manuel Serrat aupó a la música grande. La historia es muy conocida, cuando Fidel se rebeló contra la Federación Mexicana de Futbol y el empleado de Televisa, Yon de Luisa, le echaron la caballería como los rusos a Ucrania. En esos días tormentosos, hasta cerraban el campo donde Fidel podría aterrizar en helicóptero, porque no querían que el presidente de Los Tiburones aterrizara en esas reuniones de los federativos. Una mañana el dueño del Pachuca se le acercó y le dijo que vendiera el equipo, que recuperara el dinero y se hiciera a un lado. Yon de Luisa ya lo había sentenciado, se la tenía sentenciada, como el corrido villista. Y Kuri, para que no lo desafiliaran, pidió un dinero prestado a uno de sus patrocinadores, TV Azteca, con el gran empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, este que era socio de él en parte del club, se los prestó y entonces la Federación se quedó con ese dinero y desafilió al Tiburón. Como en los tiempos de Chicago. Coopelas o cuello. Pasó el tiempo y TV Azteca cobraba a Kuri. Salinas Pliego debió hablarle al tal Yon de Luisa y hacerle una oferta que no podría rechazar, decirle devuélvenos nuestro dinero, porque no es justo que lo cobres y desafilies al equipo, estoy seguro que se lo mandaría rapidito hasta con un propio en motocicleta, porque el miedo no anda en burro, y Salinas Pliego es gente de poder en el futbol y en los medios y en el dinero y en la amistad con el presidente AMLO. Pero no, he allí que el hilo se rompió por lo más delgado y fue a Kuri al que apresaron y ahora ahí está sufriendo en su defensa para poder salir, después de esos 246 días en cautiverio. Los derechos son los derechos, y Kuri aún no se rinde, pelea por el equipo que, aunque el empresario Bremer lo quiere, deben negociarlo.

MEDIA SEMANA (AY ESE MBAPPE)

Cito a Raúl del Pozo, escritor de diario El Mundo de España” “Ni las colas del hambre ni la gasolina ni la cesta de la compra ni la factura de la luz: no hay nada que haya apasionado tanto como el no fichaje de Mbappé por el Real Madrid, el cheque en blanco de Qatar y su permanencia en el París Saint-Germain. La noticia ha sido varios días trending topic. La política despierta menos pasión que el fútbol, pero los partidos se esfuerzan en crear fanáticos, maniqueos, hinchas. Nunca como ahora se oye el ruido del odio entre siglas, ni se percibe la toma de las redes por los intransigentes que siguen las consignas”. Fin de la cita.

El mundo europeo y el americano estaban pendientes de si MBappe fichaba con el Real Madrid o se quedaba con los jeques árabes, que le extendieron un cheque en blanco con todas las cifras en euros y los barriles llenos de petróleo. Atrás quedaron los días que el jugador francés, que de chiquillo solo tenía dos ilusiones, así lo consignaba su cuarto lleno de posters, y eran, primero, conocer a Cristiano Ronaldo y tomarse una foto con él.

Nunca imaginó que acariciaría la gloria de enfrentarse como su sucesor, el ahora mejor jugador del mundo, el que viene a relevar las glorias de Messi y Cristiano. Su segunda ilusión era vestir la camiseta del Real Madrid, lo decía a propios y extraños. Solo se le cumplió la primera: ver y tocar y retratarse con Cristiano, con quien en una Champion intercambiaron camisetas y acariciaron la gloria.

