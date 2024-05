Mariano Romero le apuesta al desarrollo del Totonacapan

Papantla, Ver.- Al visitar las localidades de Taracuán, la Sabana y Polutla, el candidato a la diputación local por el sexto distrito, de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz”, Mariano Romero González, refrendó su compromiso de impulsar el desarrollo social de las familias de la costa papanteca, logrado así la el rescate del Totonacapan.

Durante estas visitas, el abanderado fue recibido con gran ánimo y emoción por parte de los pobladores, quienes en sus participaciones recordaron las diversas obras y acciones logradas durante su administración, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de todos ellos.

En la localidad de la Sabana, le recordaron el gran beneficio que otorgó al pavimentar su calle principal, mencionándole que “atrás quedaron los días donde tenían que ensuciarse los zapatos de lodo y tierra, ya que ahora cuentan con una arteria digna que les permite transitar de manera libre y segura para poder llegar a sus hogares”.

“Usted no nos prometió un camino, más sin embargo nos lo dio, ahí está nuestra calle principal, es un gusto caminar por ella, ya no nos ensuciamos los zapatos, ya no llegamos a nuestra casa llenos de lodo, ahora podemos caminar de manera segura al tener una calle digna y bien iluminada, gracias porque a pesar de que no le solicitamos este beneficio, usted gustosamente nos lo otorgó, usted es una persona de palabra” puntualizó una pobladora.