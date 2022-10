Mariola García se alista para Mundial de Trampolín en Bulgaria

Veracruz, Ver.- Luego de cerrar su etapa como juvenil con las medallas de oro y plata en Cali-Valle 2021, la gimnasta en trampolín Mariola García García, se declara lista para debutar con la selección mayor en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de este deporte (FIG), el cual se desarrollará en Sofía, Bulgaria, del 16 al 19 de noviembre, evento en el que participará en las pruebas individual y sincronizado.

En entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la veracruzana comentó que se encuentra en óptimas condiciones rumbo a la justa del orbe, luego de sufrir una fractura en el codo, un día antes de competir en un Panamericano en Brasil, que se disputó el pasado mes de junio.

“Me fracturé el codo un día antes de la competencia en Brasil haciendo una de mis rutinas, pero lo que más me dolió es que fue un día antes de iniciar actividad, ya tenía todo entrenado, estaba súper lista mental y físicamente”, relató la deportista.

Durante el tiempo de recuperación, Mariola García aprovechó para centrarse en algunos detalles técnicos de su rutina individual, la cual perfecciona y pule en Canadá, país donde radica, estudia y entrena, desde hace seis años.

“Desde que salí de la lesión me enfoqué en la ejecución, un área que se me estaba pasando; todo ese mes y medio que estuve fuera, estuve practicando mucho en el fortalecimiento, en la ejecución, limpiando todos los elementos que tenía que limpiar y una vez que ya me dieron el alta, mi entrenador se puso a hacer las correcciones en la rutina”, explicó.