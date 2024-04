Medellín y Paso del Macho paralizados porque alcaldes con licencia se llevaron el dinero: Magdaleno Rosales

Medellín de Bravo, Ver.- El diputado local, Magdaleno Rosales Torres, denunció que los municipios de Medellín de Bravo y Paso del Macho se encuentran paralizados en sus obras públicas, debido a que los alcaldes con licencias se llevaron el dinero.

En ese sentido, exhortó a los alcaldes en funciones, síndicos y los ediles de la comuna, a que realicen una sesión de Cabildo para que hagan los ajustes necesarios para obtener las cuentas municipales y poder continuar con los trabajos en favor de la ciudadanía; de no hacerlo estarían incurriendo en delitos de desvío de recursos.

«Por qué permiten que esté el municipio sin dinero, que no haya obras, por qué lo permiten, porque son personas sin criterio, porque son personas que algún compromiso tienen con el que se fue, quítenle la chequera, no puede quedarse un municipio paralizado, esperemos que los ediles hagan conciencia y piensen por todos sus gobernados, porque ellos son los que van a entregar cuentas, el alcalde en funciones es el que va a entregar cuentas, y no es posible que el alcalde con licencia traiga las cuentas mancomunadas a su libre albedrio y saque dinero cuando él quiera, porque al final de cuentas todo lo que pase en estos 3 meses que pidió licencia el alcalde que se fue a la campaña, todo ese dinero que saque de las cuentas va a recaer en el alcalde en funciones, el alcalde en funciones no debe permitir eso porque va a ser el primer culpable, y a él le van a cargar todos los delitos de desvío de recursos públicos», asestó el legislador.