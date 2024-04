Candidatos a gubernatura de Veracruz no han puntualizado que proyectos hay para turismo: COMETUR

Veracruz, Ver.- Ninguno de los 3 aspirantes a la gubernatura de Veracruz ha puntualizado cuáles son los proyectos reales que se tiene para el plan de trabajo en materia turística, lamentó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia.

El empresario señaló que históricamente poca atención se le ha dado al turismo, a pesar de la importancia que tiene en el desarrollo económico de la entidad veracruzana, prueba de ello, han sido los bajos presupuestos que se le dan a la Secretaría de Turismo de Veracruz.

«La verdad es que no hemos visto un plan bien desarrollado de lo que se va a realizar en turismo, no dudo que lo tengan, nos gustaría conocerlo, hubo reuniones con ellos en precampañas como para escucharnos, para ver qué estaba pasando, nos escucharon, que peticiones tenían, platicamos con ellos, pero fue lo único en realidad. A mí me da la impresión de que no hay mucho conocimiento del tema, a mí me da la impresión de que no se le está dando la importancia que se debería darle, por los candidatos en general no por uno en especifico», expresó.