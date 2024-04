Neumólogo y neurólogo solo trabajan fin de semana en Torre Pediátrica

Veracruz, Ver.- Finalmente y tras varias semanas de lucha, los pacientes del área oncológica de la Torre Pediátrica de Veracruz cuentan con especialistas para la atención específica de ciertos tratamientos, informó la vocera de las madres de niños con cáncer, Cora de Jesús Rodríguez.

La madre de familia comentó que ya cuentan con un neumólogo y un neurólogo, los cuales trabajan únicamente en fin de semana, debido a que no son personal de planta o basificado.

«Ya, ya tenemos especialistas, ha sido una lucha muy difícil, hemos logrado tener el neumólogo que tanto queríamos, ya tenemos. Tenemos ya el neurólogo, obviamente hemos logrado, ha costado mucho trabajo, ha sido un avance muy difícil pero sí hemos logrado obtener lo que hemos pedido y al final del día es un beneficio para la salud de nuestros niños (…) son de fines de semana nada más, pero bueno, de algo a que no tengamos nada, pues yo creo que ya vamos en un avance muy importante, aquí lo más importante es que más adelante puedan firmar lo que es bases, plantas, porque es muy importante para un médico hacerlo (…) no, están bajo contrato, y me imagino que ya más adelante les estarán ofreciendo alguna planta», comentó.