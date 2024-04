Descarta ex gobernador Yunes Linares derrame cerebral y citación ante Juez

Veracruz, Ver.- El ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, descartó la noticia difundida en un medio de de comunicación, el cual aseguraba que le había dado un derrame cerebral, por lo cual no había acudido a una cita ante un Juez Federal.

El panista declaró que se encuentra absolutamente bien de salud y que no ha tenido ninguna complicación médica en años; prueba de ello ha sido las constantes carreras pedestres donde ha participado.

El ex gobernador de Veracruz aseguró que estas injurias no lo amedrentan, ni lo doblan, ya que ha pasado muchas situaciones similares en ocasiones anteriores; y recalcó que es totalmente falsa dicha citación ya que nunca lo ha requerido un Juez.

«No me extrañaré que lo hicieran porque están presionando a todo el mundo, pero a mí no me preocupa, soy una gente que ha estado con limpieza, con honestidad, tengo muchos años en el servicio público y por fortuna puedo estar aquí solito frente a ustedes, sin que nadie me reclame, al contrario, con mucho cariño de la gente», subrayó.