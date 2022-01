México alcanza 305 mil 240 decesos por covid-19

México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó que Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), asistiera a la reunión plenaria del PAN, dijo que el funcionario debería ser una autoridad imparcial.

«Ayer estaba viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN, imagínense el director, coordinador del INE encabezando el congreso, la invención, del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo. Pero no, no se dan cuenta o no les importa”, señaló López Obrador