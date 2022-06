México alcanzó en las últimas 24 horas mil 688 contagios y 11 decesos por COVID-19

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “es muy probable” que se elimine el Horario de Verano, vigente en el país desde el año de 1996, debido a que la ciudadanía “no quiere que haya ese cambio”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador reiteró que los ahorros por la implementación de dicha medida son mínimos, además de que hay riesgos a la salud de los mexicanos.

«Es muy probable que ya no haya Horario de Verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Se está haciendo el análisis, ya hay estudios que dicen que el ahorro es mínimo y lo podemos lograr haciendo un compromiso de cuidar la luz, que no se desperdicie”, dijo.