Miguel Ángel Cristiani – La Feria de Altotonga 2022

Hace algunos años, cuando Miguel Alemán Velasco llegaba con la aureola de nuestro Kennedy para gobernar Veracruz, recuerdo que una de las innovaciones que impuso, cuando lo consultó con Alejandro Montano, su segundo de a bordo, fue una figura de los Voladores de Papantla en la glorieta del bulevar Ruiz Cortines. Así se puso y quedaba bella. Pero tiene un buen rato que las autoridades estatales tienen muy descuidados los lugares míticos, como lo tiene el Pirata Fuente el gobierno de Veracruz, que ni siquiera una manita de cale le da. ¿Para qué?, dirán, si no hay ni futbol. El alcalde panista de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, acordó con ingenieros civiles darle una manita de gato a esos voladores, porque la corrosión los estaba deteriorando, no olvidemos que allí el salitre mata hasta las penas, aun lanzando sus penas al viento, como los Hermanos Carrión. Uno recuerda que también ese sitio fue escenario de una maldad, cuando la delincuencia organizada, teniendo enfrente a los procuradores del país en el WTC arrojó muchísimos cadáveres, como hacen los animales, marcando territorios. La glorieta continuará abierta a la circulación, dice la nota de nbcdiario.com.mx y si están en buenas condiciones las figuras, las regresan, no a volar como los aviones que la 4T por poco hace chocar en el AICM por la estupidez de que, pusieron a gente que no sabe nada de control aéreo, y como andan de marros, se ahorran dinero a lo tonto. Ah, pero eso sí, Azucena en Milenio ayer encueró a cinco trabajadores que dejó el antiguo jefe de los controladores con salarios de más de cien mil pesos mensuales, pura vida, diría Clavillazo.

LOS AUTOBUSES ADO A ORIZABA

Un sanedrín de la tribu, de esos viejos del pueblo, me dice que Orizaba fue casi cuna de los autobuses ADO, como también lo fue en su tiempo el nacimiento del IMSS. Aquí el ADO inicio con la paquetería, que luego al paso de los años se convirtió en mejor negocio que llevar el pasaje, y tuvieron que crear una empresa dedicada a eso, a la repartición de productos. Cuando el alcalde Juan Manuel Diez Francos andaba en campaña, lo recibieron los picudos accionistas de ADO, y uno de ellos, Aldo Alarcón, le dijo que habían tomado la decisión de apoyar a Orizaba, porque su turismo y su sana administración de los recursos, así lo valoraban. Ayer anunció el alcalde Juan Manuel Diez Francos, que la próxima semana y con la aprobación del Cabildo, llega la donación gratis de los dos autobuses que la empresa ADO regaló a la ciudad, para fines educativos, culturales y deportivos. Un buen detalle para este Pueblo Mágico. Autobuses totalmente nuevos, del año y rotulados con figuras alusivas a la ciudad. Una promesa cumplida de la empresa, hecha en campaña a su ahora alcalde. Esos buses no los tiene ni Obama.

UN ESPANTOSO CASO

En Veracruz siguen aniquilando a mansalva a periodistas. No les importa si son hombres o mujeres. El proditorio asesinato de Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García cimbró al país. Al instante intentaron victimizarlas, pero no pudieron. Dos mujeres tendidas con el tiro de gracia dentro de su auto, por dos sicarios que presuntamente iban en motos. El crimen lo condenaron todos, desde la ONU y los organismos que velan por la libertad de la prensa, hasta el Embajador Ken Salazar, la gente de Biden aquí. Los abrazos y no balazos han dejado que territorios queden en manos de la delincuencia, y Veracruz aporta muchos crímenes de periodistas asesinados. Raymundo Riva Palacio: “Artículo 19 ha identificado que la totalidad de asesinatos de periodistas se concentra en 16 estados, de los cuales 11 son gobernados por Morena. En Veracruz, un clon malogrado del Presidente por cuanto a beligerancia, Cuitláhuac García, encabeza la infame lista. Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, quien se comprometió a contener la violencia y llevarla a un punto de inflexión en los primeros 180 días de gobierno lopezobradorista, está en segundo lugar. Hasta el arranque de este año, 2019 había sido el peor en asesinatos de periodistas, con un total de 10, cifra que se triplicó en cuatro meses y medio”.

Ellas dos no descansarán en paz, hasta que caigan los autores materiales y los intelectuales y se haga justicia. Lo demás es pura retórica.

