Miguel Ángel Cristiani – Los cambios en el PRI

v Pepe Yunes apoya al partido, no a las dirigencias

v El cambio estatutariamente corresponde hasta el año entrante

v Tiene que desdoblarse y salir a trabajar para el 2024

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Cuando le preguntamos al diputado federal Pepe Yunes Zorrilla sobre si debería de darse desde ahora el cambio en la dirigencia del PRI estatal, dado los resultados obtenidos en las pasadas elecciones y lo que se tiene que hacer para la siguiente elección del gobernador, esto fue lo que nos respondió:

“Es muy interesante la pregunta Miguel y aquí yo sí, les pediría que pudiera ser la respuesta literal, que no dé margen A interpretaciones. Lo que importa es el partido. No las dirigencias. El partido tiene que desdoblarse y salir a trabajar. Si nosotros reducimos la ecuación a que el PRI es igual a su dirigencia. En Veracruz, en Sonora, en Quintana Roo a nivel nacional, estamos a mí me parece que limitando mucho.

Los alcances que el partido como tal tiene, dejemos que las dirigencias hagan lo que tienen que hacer, en el tiempo que les corresponde. La decisión de si se adelanta nacional o estatalmente su salida en función del tiempo, es una decisión que tienen que valorar ellos.

Yo personalmente no voy a ser alguien que empuja hacia esa dirección, porque empujar hacia esa dirección Miguel es generar condiciones de ruptura. En un partido que necesita trabajar y desdoblarse. Cuando yo digo que lo importante es que el partido, cada militante, cada liderazgo, cada actor, salga a trabajar, quiere decir que hay que apoyar al partido, pero no es apoyar a la dirigencia.

Tampoco es obstruir a la dirigencia. Es respetar los tiempos estatutarios. El Estatuto del partido porque no hacerlo va a generar fricción, colaborar con lo bueno que pueda ser la dirigencia en su convocatoria, pero que el partido, que es mucho más que su servidor, que es mucho más que los liderazgos de ciertos sectores, que es mucho más que su dirigencia, partidos todos sin dueños, sin jefes, empiece. A caminar y a reposicionarse haciendo cada uno lo que le corresponde. Entonces, cuando yo digo, apoyemos al partido, no rompamos al partido desde adentro, no lo fracturemos evítenme ser yo la voz que genere ese tipo de tensiones no es. Pepe Yunes salió a apoyar a la dirigencia. Yo salí a apoyar al partido, la dirigencia hará su parte, a mí me toca hacer y empiezo desde esto, con este posicionamiento, hacer la mía y que todos lo hagamos, porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es internamente erosionarnos.

Eso no quiere decir que no haya autocrítica, eso no quiere decir que no se vea lo que ustedes ven y que pueda ser debatido. Lo que yo digo es que eso tiene que resolverse en una mesa interna. entre los actores internos y que lo que ahí se diga de ahí se comenta y se queda. Pero ese es otro tema.

Entonces lo importante es el partido, cuando yo hablo del partido no sólo estoy hablando de la dirigencia. Para que mañana no vaya a ser el comentario es que salió otra vez a respaldar la dirigencia, no, lo que no hago es abonar a un ambiente de crispación interna dentro del partido, porque no le va a ayudar al partido en año y medio y porque necesitamos llegar fuertes. Son los tiempos estatutarios que no son los tiempos políticos.

Lo interesante es llegar fuerte, no va a llegar fuerte, si nosotros nos preocupamos más en sacar a uno o meter a otro, porque nadie tiene todo, entonces a mí me parece que lo que tenemos que hacer internamente los priístas es resolver los temas del PRI pero no en un desayuno con medios de comunicación, soy muy cuidadoso y muy reiterativo, porque ya me ha pasado, yo hago una observación del partido, y alguien la entiende hacia la izquierda y alguien la entiende hacia la derecha y alguien la entiende al centro de la derecha y eso lástima a quién puede estar más en el centro que a la izquierda o la derecha, si no permite el cinto tengo que ser muy claro en la pregunta tuya al fin le interesa llegar unido los temas del día habrá que resolverlos internamente y lo relevante y lo importante es que si los priístas en Veracruz o nacionalmente no entendemos que la prioridad para el partido llegar juntos y unidos fuerte pues lo más probable es que la alianza y el frente lo encabece el partido que llegue fuerte y consolidado permíteme que estas palabras sean llamado como lo hicimos en algún momento a la unidad del partido una voz entre muchas otras punto y veremos cómo se resuelven los tiempos del partido están muy claros hay tiempos políticos y eso depende de la valoración política que hagan los actores los protagonistas y otros son los temas estatutarios y ante los temas estatutarios, poco podemos hacer, a menos que queramos fracturar el partido y mi interés es fortalecer el partido con todos los que estén todavía en el partido hay gente que es muy amiga mía hay gente que no es tan amiga mía, pero yo no tengo enemigos gente más cercana, gente muy distante, pero no somos enemigos.

La verdad es que la pregunta es bien interesante y da pauta; el partido y los militantes del partido asistencia de los representantes de los sectores lo suyo, los que tenemos algún tipo de representación también territorial, más que están viendo cuánto tiempo falta qué tiempo queda, que está haciendo quién llama y ese es el sentido de cuando yo pongo en algún momento lo relevante es que quienes no tenemos representación empecemos a invitar empecemos a apoyarnos, empecemos a tomar las causas y las banderas que por mucho tiempo posicionaron al partido y cuando de aquí a año y medio, cuando el partido tenga que resolver su nominación de quien mejor posicionamiento tenga y si de aquí a principios del primer trimestre del próximo año, se tiene que terminar estatutariamente la renovación del partido, pues todos tratar de construir yo de que puedan representarse todas las corrientes y todas las posiciones, el PRI puede ser lugar a dudas aportar mucho para el 24 para alcanzar yo creo que en la historia y el presente del partido le da para hacer siempre más, entonces en este sentido yo vuelvo a insistir en el planteamiento, yo no estoy diciendo que el PRI deba o tenga que encabezar, porque si eso es lo que mañana sale sumamente descortés con el resto de los partidos, yo estoy diciendo que la prioridad es que haya un frente y estoy diciendo que se tiene que encabezar quien merezca encabezar; punto número uno, punto número 2 estoy diciendo que el PRI tiene que trabajar para tener mérito para competir por ese espacio dentro de este y ojalá le alcance porque si no tenemos que dejar pasar a quien esté mejor posicionado y al PRI no le va a alcanzar sí estamos más entretenidos los priistas en este momento tan complicado desbaratándonos entre nosotros como si el puesto y el espacio fuese la razón suficiente para poner al partido el movimiento y a mí me parece que es lo que tú estás diciendo, la diligencia y el resto de la militancia desde nuestro espacio y con sus instrumentos y en tercer lugar si es que dejar muy claro, que luego hay veces que no se subraya, en el que estoy trabajando y ponderando la posibilidad de poder concursar en mi partido en otro momento.

Pero tienes toda la razón si yo aquí parto mi supuesto de que la única forma en la cual se puede desdoblar el partido en este instante es con un cambio en la dirigencia, estatutariamente no corresponde, es hasta el 23, si queremos hacerlo desde antes, es estar en un ambiente de tensión que poco va a ayudar al partido y poco va a ayudar al PRI, que es lo que queremos un buen gobierno y al priísmo le toca y perdón por ser tan consistente salir y posicionarse donde hayan perdido tiene más presencia allá, que lo hagan donde haya más presencia, otro tenemos más presencia acá otro con ciertos sectores y luego poner en donde haya tesitura al partido, para poder encabezar la alianza, con la responsabilidad de que si no hacemos la tarea, que no nos alcanza, tendremos que apoyar con todas las fuerzas a quien la encabeza.

Contáctanos en nuestras redes sociales:

https://www.canva.com/design/DAEN5B9DWgs/ZCHd2Z8KueYjlg_d59Op3A/view

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Miguel Ángel Cristiani – Los tres puntos de Pepe Yunes