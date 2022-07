Miguel Ángel Cristiani – Los tres puntos de Pepe Yunes

v Detalla los temas prioritarios en la agenda política estatal

v Primero la alianza, después el partido y luego el candidato

v Confirma que buscará ser el abanderado del PRI

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

En la sesión de preguntas y respuestas de la plática de Pepe Yunes Zorrilla con los integrantes de la Asociación de Comunicadores Veracruzanos ACOVER, explicó los tres puntos prioritarios en la agenda política del partido y personal, con miras a las próximas elecciones de gobernador del estado en el año 2024, en las que finalmente confirma que buscará ser el candidato del PRI.

Lo primero es atender un proyecto con un solo frente, en una alianza partidista, para lo cual se tiene que trabajar en un PRI consolidado y fortalecido.

Esto es parte de los que nos dijo Pepe Yunes: yo entiendo el contexto del 24, en estas 3 dimensiones, para por si se va a repetir la pregunta, sepan que además va a ser la misma respuesta, me parece que lo prioritario es entender que los partidos de oposición deben hacer lo que esté a su alcance para presentarse unidos, en un proyecto que le garantice desarrollo seguridad crecimiento económico empleo al estado de Veracruz. Entonces punto número uno, tenemos todos los actores políticos, que hacer un esfuerzo para que logremos llegar conjuntamente, en un solo frente, con un proyecto que le dé respuesta a los temas que en Veracruz han quedado sin respuesta, ya mencioné cuales, ese era el primer punto.

Segundo punto, a mí me parece que los priístas, todos los priístas, tenemos que hacer un esfuerzo para que el PRI pueda estar, dado el trabajo de aquí a un año y medio, con los suficientes elementos, para que pueda alzar la mano para encabezar esa coalición, entonces los priístas tenemos de ya, todos sin excepción, que empezar a recorrer, a trabajar, a restañar, para que el PRI pueda tener que aportarle a esa alianza y además tenga elementos para una vez llegado el momento, poder legítimamente competir por encabezar esa alianza, pero tendrá que encabezar esa alianza el partido y el candidato que

realmente garantice que tiene mayores elementos para competirle a Morena y al aparato de gobierno y sus aliados.

Estoy comentando que va en 3 rubros y me gustaría ser repetitivo, porque sí me gustaría tener yo la claridad de expresar mi idea, porque si no tengo la claridad de expresar mi idea en la interpretación posteriormente de una sola respuesta, puede haber 5 o 6 o 7 interpretaciones. Entonces, a ver son le dije que va en 3 puntos, repito el primero tiene que haber una alianza y la alianza la tiene que encabezar el partido con el candidato de su partido o de la sociedad civil qué mayores posibilidades tenga de ganar la elección en el 24, con un requisito “sine qua non”, que tiene que haber un proyecto, que tiene que haber una claridad de para quién va se va a llegar como alianza al gobierno y que haya las garantías de que ese proyecto en su instrumentación va a resolver los problemas estatales,

Punto número 2, yo soy priista de toda la vida yo tengo la seguridad de que el partido tiene perfiles y razones e historia para poder significativamente alzar la mano cuando haya que alzarla y decir dentro de este frente, esta es la propuesta y merecemos encabezarla, ese es el otro gran tema, y para eso tenemos los priistas, en vez de estar generando condiciones de rigidez de confrontación y de difusión que gente no vamos a hacer ninguno de por qué no pasa en el PRI ni en otro partido ni en otro gremio compadres todos, pero tendrá que haber tarea, trabajo, en coordinación, para que todos los priístas podamos desdoblar al partido y en su momento el PRI llegue consolidado y fuerte, con méritos para poder encabezar el frente, porque si no llega así, tendremos que aceptar entonces, que el frente lo encabece cualquiera de los otros partidos, integrantes de la alianza porque la prioridad es que haya un proyecto que le dé salida a Veracruz y a su vez que lo encabece quien pueda ganar del partido que sea y los priístas tenemos que hacer lo propio para llegar fuertes y unidos con posibilidades de poderlo encabezar.

Cuál es el papel de su servidor, pero sí para decirte cuál es mi posición en este orden de prioridades: un frente con un proyecto, un partido unido y yo voy a buscar sin ningún tipo de duda, ser una opción dentro del PRI, que pueda ser atractiva para la alianza, con el propósito de instrumentar un buen gobierno a partir del a partir del primero de diciembre del 24, si me alcanza

en un año y medio pelearemos por esa posición, si no nos alcanza en un año y medio, estaremos reconociendo dentro del partido o fuera del partido, a quien tenga los méritos el perfil y los alcances para darle a Veracruz un buen gobierno que lo grita a tiempo y quizás buena parte de nuestro trabajo de la responsabilidad presente, es en lugar de estar organizándose desenfrenadamente para tratar de ganar una posición, es construir el ambiente para darle salida a Veracruz, entonces para que nadie lo interprete de manera inequívoca, totalmente de acuerdo, estaré trabajando para para alcanzar la nominación de mi partido, en la posibilidad de una alianza para el 24, si hay los elementos estaremos buscando, si no lo hay, seré el primero en reconocerlo, porque en la posición que acabo de poner aquí, primero está una alianza con un proyecto que gane, después está un partido fuerte y dentro del partido quien le dé mayor fortaleza, y después está lo que comenzaré a hacer para tratar de consolidar esa posibilidad de proyecto de campaña.

Por eso en función de las prioridades, es la alianza, después como militante de un partido, está mi partido está mi a mi partido, yo poco le abonaré a mi partido para que llegado el momento pueda ser opción de encabezar una alianza, sí estoy más inmerso en ventilar los problemas que nos separan no que nos diferencian públicamente, en lugar de tratar de resolverlo internamente o poco le haré poco le abonare a mi partido sí yo de manera obcecada me aferro a que yo soy el único que puede encabezar dentro de ese partido, ya no estaría haciendo yo consistente y congruente, esto me parece que se tiene que extrapolar a la dirigencia nacional a la dirigencia estatal de Veracruz y del resto de las entidades y también se tiene que extrapolar sin duda, a los sectores y a los liderazgos territoriales, pero en este sentido si el PRI como tal a nivel nacional a nivel estatal, a nivel regional, no parte de reconocer que tenemos que unificarnos, que tenemos que ser autocríticos, que tenemos que afianzarnos, pues lo único que vamos a hacer es llegar muy debilitados al momento de encabezar una posibilidad de alianza y no la encabezaremos, por eso para mí me queda muy claro que ese es el orden y esa es la prioridad, pensar en alianza, si no vamos en alianza el escenario va a ser mucho más complicado, si no entendemos que esa alianza no necesariamente tiene que estar circuncidada a los partidos políticos, sino abierta a cualquier perfil de la sociedad, que si tiene mayor posibilidad y mayor arropamiento tendrá que ser un no militante de ningún partido, también tenemos que entenderlo.

Posteriormente pues los priístas tenemos más que estar en un en una acción de deterioro interno, de pugna interna, porque las hay en todo momento, hoy, las subo antes, las habrá mañana, las habrá con quien las encabece, nadie tiene todo y nadie dueño del partido, pues vamos a llegar muy debilitados como partido, tenemos que sentarnos todos, generar condiciones de unidad, hacer lo propio, desdoblar al partido en Veracruz y fortalecerlo, para poder alzar la mano y en ese sentido pues es ahí donde cada militante tendrá que reflexionar cómo le aporta más al partido con este propósito.

Y en el tercer punto que es el mío, yo tengo muy claro que voy a buscar la nominación hasta donde alcance, cuando se tenga que hacer el desglose y el balance, hay quien tiene mayores posibilidades dentro del partido, habrá que apoyarlo a él, porque luego habrá que ver si al partido le alcanza contra los otros partidos, para poderle encabezar, pero si no entendemos esa jerarquización, pues vamos a entregar la elección de la manera más fácil y de la manera más triste.

