Policías de Jamapa y Manlio Fabio Altamirano están desarmadas: Pablo Caballero Pérez

Boca del Río, Ver.- El candidato del Movimiento Ciudadano por el Distrito local 16, Pablo Caballero Pérez, mencionó que las policías municipales de Jamapa y Manlio Fabio Altamirano se encuentran desarmadas, y con sueldos bajos que los podría insitar a caer con la delincuencia organizada.

«La inseguridad, el robo a casa habitación, a mano armada, tenemos que capacitar a nuestros equipos de seguridad, armarlos, porque hay municipios como Jamapa o Manlio que sus policías no están armados, y obviamente ver el tema de los sueldos porque eso también pues desafortunadamente los incita a que hagan otras situaciones donde puedan recuperar un poco de dinero, y no es así. Porque se prestan grupos delictivos a hacer cosas que no deben de hacer, porque son la autoridad, la que nos cuida», expresó.