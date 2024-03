MIS gradua a hombres y mujeres de cursos para autoempleo

Veracruz, Ver.- La Fundación «Mujeres de Impacto Social» (MIS), graduó a un total de 200 hombres y mujeres de cursos para el autoempleo.

Su presidenta, Lissethe Martínez Echeverría, mencionó que los graduados recibieron su certificación en cursos como: Barber Shop, Maquillaje Profesional, Aplicación de Pestañas y Repostería y Cocina.

«Esto ha sido un gran trabajo, ya que durante 4 meses se están capacitando las personas cada semana, entonces, no es un taller, porque luego me han preguntado que si es un taller de un día, no, es un proceso donde se desarrolla su conocimiento profesionalmente, pero aparte, lo importante de todo esto es que no es un programa federal, no es un programa estatal con fondo de alguna entidad, y mucho menos es un programa municipal, esto hablaba con toda la legitimidad de poder impulsar y desarrollar la economía de las mujeres y empoderarlas», puntualizó.