MORENA ya tiene candidata a la que apoyo como militante: Eric Cisneros

Xalapa, Ver.- De nueva cuenta, estudiantes de la licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) perteneciente a la Universidad Veracruzana (UV) se manifestaron en el centro de Xalapa en protesta a la desaparición de esta licenciatura.

Celeste Ruiz Gómez, estudiante de dicha carrera pidió que el rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez los atienda para llegar a un acuerdo que beneficie tanto a los estudiantes como a los maestros de la misma universidad.

La manifestación de los jóvenes tibi lugar en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Leandro Valle, donde este jueves pidieron la renuncia del director de esta carrera, Daniel Bello, a quien responsabilizan de no hacer las gestiones correspondientes para que continúe esta carrera:

«Nuestra exigencia es su renuncia, debido a que él ha solicitado que en los siguientes semestres no se tenga una nueva generación. No ha hecho las gestiones pertinentes con el rector y esto ha provocado que para la siguiente oferta académica no se aperture plaza para Xalapa».