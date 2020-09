Esteroides reducen mortalidad en pacientes de COVID-19.

Un estudio encontró que el tratamiento con esteroides en pacientes con COVID-19 en estado crítico reduce el riesgo de muerte en un 20%, según un análisis de siete ensayos internacionales. El hallazgo llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a actualizar sus recomendaciones sobre el tratamiento contra el coronavirus este miércoles.

El análisis, que combinó datos de ensayos separados de dosis bajas de hidrocortisona, dexametasona y metilprednisolona, ​​encontró que los esteroides mejoran las tasas de supervivencia de los pacientes con COVID-19 lo suficientemente enfermos como para estar en cuidados intensivos en el hospital.

“Esto equivale a alrededor del 68% de los pacientes, los más enfermos con COVID-19, que sobreviven después del tratamiento con corticosteroides, en comparación con alrededor del 60% que sobreviven en ausencia de corticosteroides“, dijeron los investigadores en un comunicado.

Jonathan Sterne, profesor de estadística médica y epidemiología en la Universidad de Bristol de Gran Bretaña que trabajó en el análisis, dijo que los ensayos, realizados por investigadores en Gran Bretaña, Brasil, Canadá, China, Francia, España y Estados Unidos, dieron un mensaje consistente en todo momento: demostrando que los fármacos eran beneficiosos en los pacientes más enfermos independientemente de la edad o el sexo o el tiempo que los pacientes habían estado enfermos.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 2, 2020