Tormenta tropical “Nana” se forma cerca de Jamaica; se dirige a Honduras. Un avión cazahuracanes localizó el centro de “Nana” a 120 millas (195 km) a suroeste de Kingston, la capital de Jamaica.

La tormenta tropical “Nana” se formó este martes en aguas del Mar Caribe cerca de Jamaica con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora.

Se dirige hacia la costa norte de Honduras, adonde podría arribar mañana miércoles.

A las 12:05 hora local (14:05 GMT), un avión cazahuracanes localizó el centro de “Nana” a 120 millas (195 km) a suroeste de Kingston, la capital de Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense indicó que el fenómeno se está moviendo hacia el oeste a 18 m/h (30 km/h) y se espera que este movimiento de traslación continúe hasta el próximo jueves.

El Gobierno de Belice ha emitido una alerta de tormenta tropical para toda la costa del país, desde el norte de Punta Barrios (Guatemala), hasta el sur de Chetumal, México.

Esta tormenta se moverá el miércoles cerca y al norte de la costa de Honduras de acuerdo a la trayectoria pronosticada.

Here are the Key Messages for Tuesday early afternoon for Tropical Storm #Nana. The biggest change from the previous advisory is that it is now forecast to be a hurricane near landfall. Full forecast https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/u7IwBt413T

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2020