Municipios en Veracruz no deben multar para obligar a usar cubrebocas: Manuel Huerta

Foto: El Occidental.



Xalapa, Ver.- En Veracruz como en todo el país no se aplican políticas coercitivas para evitar la propagación del virus SARS-COV-2, por ello ningún Ayuntamiento debería multar a sus habitantes por no usar cubrebocas o aplicar cualquier otra medida sanitaria que evite contagios de COVID-19 dijo el delegado de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Lo anterior en relación al Ayuntamiento de Orizaba, donde se multará hasta con 800 pesos a quien no use cubrebocas en la vía pública. En ese sentido, dijo que las autoridades municipales deberían concientizar a su población para convencerla de que se protejan de dichos contagios:

“Leo algunos municipios que quieren ser como si fuera en Europa, de obligar a la gente o si no los multan, que usen cubrebocas o cosas por el estilo. Se entiende por el miedo que tienen, pero nosotros en el país no estamos aplicando esta política, todo es de conciencia”.



Manuel Huerta advirtió que expondrá lo anterior a las autoridades federales y estatales para que a su vez digan a las municipales que eviten imponer sanciones por dichos motivos:

“Ya lo vamos a platicar en la Mesa de Coordinación de la Paz para recordar a los municipios, de paso aprovecho para decirles, que mejor trabajen en la conciencia de la gente y no quieran por la vía coercitiva imponer multas o sanciones, porque no puede ser, no está de acuerdo a la política nacional”.