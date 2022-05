No habrá sanción para «Mimmi» y «Vale Queen» por no asistir a presentación de Corte Real

Veracruz, Ver.– La propuesta de los diputados federales de Morena para cobrar impuestos y regular las publicaciones de los generadores de contenido conocidos como «influencers», debe analizarse a detalle, pues a primera instancia parece una «Ley Mordaza», manifestó el diputado federal, Carlos Alberto Valenzuela González.

El panista aseguró qué, los «influencers» ya pagan impuestos cada vez que venden una publicidad; y recordó que, esta situación ya se dio en España, donde los generadores de contenido tuvieron que emigrar al país de Andorra, pues pagaban una cuota menor de impuestos.

De aprobarse la propuesta de ley tal y como está, generaría una fuga de talentos al extranjero.

«La contrapropuesta del PAN lo que contempla, es que estos influencers se regulen por lo que viene en las propias redes sociales, en las condiciones de las redes sociales, Twitter, Facebook, se regulen sobre todo en qué sentido, hablan de no incitar al odio, no incitar al racismo, etc. Cuidando esas regulaciones, todo es válido, toda la libertad de expresión es válida, y es lo que quiere Morena limitar», subrayó.