«No son chatarra las plantas compradas a Iberdrola, fue muy buena la operación»: AMLO

México.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó que la compra de 13 plantas a la empresa española Iberdrola es “rentable” para las finanzas del país, cuya inversión se va a recuperar en un lapso de 10 años.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que dichas plantas “no son chatarra” y que fue muy buena decisión que garantizará que haya electricidad en el país, y que fue conveniente tanto para el Gobierno de México como para Iberdrola.

«Esta inversión es rentable, se va recuperar máximo en 10 años , y pues se garantiza que no falte la energía eléctrica. Entiendo que algunos se enojan porque son concepciones distintas, no quisieran que la empresa pública saliera adelante, son muy partidarios de privatizar ganancias y socializar pérdidas, esa es su filosofía”, agregó.

El mandatario mexicano explicó que con esta operación, el cual se cerrará en un máximo de 45 días, el Estado tiene el 55 por ciento de la generación eléctrica del país.

“Quiero agradecer a los directores de esta empresa (Iberdrola)porque entendieron de que nosotros no íbamos a permitir la quiebra de una empresa pública y como el señor director y presidente del Consejo de Iberdrola, Sánchez Galán, lo expresó: ellos entendieron que hay una nueva circunstancia y que nosotros no compartimos el punto de vista de los tecnócratas y neoliberales de que la industria eléctrica tiene que quedar al mercado, o la industria petrolera, o la salud, o la educación, no, estas son empresas estratégicas”, subrayó.

“Esto nos permitir a nosotros poder garantizar que no aumente el precio de la luz para los consumidores, y debemos también tener mayoría en Pemex para que el petróleo sea palanca del desarrollo nacional y al mismo tiempo no aumente el precio de los combustibles”, puntualizó.