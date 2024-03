Omar Zúñiga – Derecho no tan derecho

En el salón Marqués, del bello edificio del Polifórum Mier y Pesado, una joya orizabeña, se convocaron 100 empresarios a invitación de Edgar Chaín y Hugo Chahín Maluly, a dialogar con los candidatos al Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez, y la doctora Sara Ladrón de Guevara, ex rectora de la UV y egresada de la prestigiada Sorbona de París, con la candidata a diputada federal del Distrito XV Orizaba, Carla Canales. Allí llegaron todos, unos cien empresarios que operan, sin duda, el Producto Interno Bruto de la región. Con la adversidad que la autopista estaba tomada y el día de ayer a Mi Mero me tocó venirme por toda la federal, con unas colas del carajo (lenguaje del presidente Milei) y hacer 6 horas de Xalapa a Orizaba, ni en el tiempo que se andaba en carretas. Campesinos toman la autopista y el gobierno estatal se hace el desentendido, como en todo el sexenio. Miguel llegó temprano, ya estaban listos los empresarios, hombres y mujeres que operan sus empresas. Saludó uno a uno, al igual que la candidata a senadora y diputada federal. Es salón bello, servido el desayuno por Marisol Gutiérrez y Mónica Pezzoli, de las Fuentes del hotel Pluviosilla, garantía de que desayunaríamos bien. Gran conocedor del estado, cuando fue candidato a gobernador caminó por todos sus lugares, conoce a muchísimos personajes. Con su camisa azul rotulada con su nombre y los tres logotipos de los partidos de la Alianza: PAN/PRI/PRD, escuchó la bienvenida del industrial Edgar Chahin. Luego la candidata Carla Canales presumió a Orizaba y la doctora Sara Ladrón de Guevara, expuso su lucha contra este gobierno en la defensa de la Universidad. Miguel tomó el micrófono y se lanzó con todo. A la yugular. Sin contemplaciones. Trae un discurso donde explica de perder el miedo, como lo hace Xóchitl, incisivo, enmarca las fallas de la 4T que no fue una cuarta transformación, sino más bien una cuarta decepción o frustración. Entre unos huevos revueltos con chilaquiles, la audiencia le escuchaba con atención. El hombre que gobernó Boca del Rio y que junto con los Kennedy del Estero los hermanos han sido alcaldes y su padre gobernador, aunque solo fue por un par de años. Le cambiaron el rostro a esa parte de Veracruz y Boca del Rio, y aun ahora su esposa, Paty Lobeira de Yunes, lo está haciendo muy bien en ese puerto hermoso que, además, tiene mar. Son las cartas de presentación de su campaña, el trabajo que han ejercido y dejado huella. Porque hay políticos que llegan y ni comentarios dejan, porque no hacen nada. Habló de convencer a los jóvenes y becarios de que sus pensiones van a seguir igual y que no los engañen que deban de votar por tal partido. La noche de anoche, Miguel había tenido una cena con empresarios cordobeses, a quienes, dijo, les entregó un manual de cómo ayudarles a votar a los indecisos. Reconoció el cambio de las ciudades medias y puso a Orizaba de ejemplo y que, ojala todas las ciudades, fueran como esta. Al final, todos se acercaron a las selfies y a la plática en corto.

PapáYunes no vino.

EL OTRO YUNES (PEPE YUNES)

Pepe llegó a Tierra Blanca, un pueblo sin mar, pero con un Xingo de calor. Había programado una visita y se llevó una gran sorpresa, en un salón cuenqueño se dejaron ver todos los candidatos de la época del Parque Jurásico, los que habían gobernado, como Pancho Arano, dos veces alcalde y diputado federal, ese que fue amigo personal del presidente Calderón, Hayde Montero, candidata por el Distrito de Cosamaloapan, Victoriano Delfín, hijo de aquel alcalde que legó una frase histórica: “Estar unidos como racimo de coyol”, expresidente también y dirigente de los ganaderos. Petra Pavón, profesora, que no me acuerdo si a Mi Mero me dio clases, Pascual Arano, ex alcalde de Acula, el famoso Venao, Alfredo Osorio; por allí apareció el orgullo del Barrio 2 de Abril (Faltó Lila de Arce), Paco Portilla Bonilla, que fue alcalde de Córdoba y diputado y creo que Magistrado, por un ratito. Pedro Montalvo, exdiputado y alcalde de Omealca y dueño de la CAEV, en dos ocasiones. Ricardo Diz Herlindo, dirigente magisterial, Tomas Rubio, el famoso Pichón, exdiputado local; Nelson Cano, ex presidente de Tres Valles y Pancho Lara ex diputado local. La nota de Crónica Tierra Blanca fue que: ‘Todos estaban reunidos, como en los tiempos del Tío Fide, Fidel Herrera Beltrán, solo les faltó que llevaran las camisas rojas de campaña fidelista’. Buena reunión. Ahora a ganar con votos, porque esa zona la han perdido. Al final, cuando Pepe Yunes iba caminando a entrevista al diario Crónica y a XHJF, la Radio del Pueblo, Pepe desvió su caminar para saludar a María Elena Hernández Lara, cronista de la ciudad, a quien agradeció el haberlo recibido en su casa.

