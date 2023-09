Omar Zúñiga – Le faltan $18 millones a Tamiahua

El niño Colosio, al morir su padre en Lomas Taurinas, tenía 9 años por cumplir, ella, la hermana, Mariana, un año de edad. La más pequeña seguro no recuerda nada de aquel terrible crimen de 1994. Cuento este relato porque yo mero recuerdo que, en aquel tiempo, Agustín Basave padre, ayudó y mucho a la familia de su amigo Colosio. La madre de ellos murió al año y Basave siempre al pendiente de los chiquillos. Las viudas de Colosio, como les llamaron, se fueron haciendo a un lado, apagándose como estrella fugaz, incluido el ahora gobernador de Sonora, el tal Alfonso Durazo. Los hijos vivieron con los tíos, su tía materna Hilda Elisa, con vínculos orizabeños. Basave fue de las poquísimas personas que por aprecio se mantuvieron firmes y presentes con la familia “Mi papá lo llevaba al estadio y hacía cosas con Donaldo que a veces yo también quería hacer”, añade Basave hijo. Pero la amistad entre ambos se consolidó en las aulas del Tecnológico de Monterrey donde estudiaron Derecho. Cuando se recibió de abogado, el joven Colosio operaba algunas cosas en el afamado despacho de Basave, en Monterrey. Aquí llegó una vez con el gobernador Fidel Herrera Beltrán, pues traía un caso veracruzano que quería lo orientara. Quién de los priístas no iba a atender a este joven, que lleva el mismo nombre y apellido del padre, y para muchos de nosotros es nuestro Kennedy hijo. Si John John hubiera querido, los estadounidenses lo hubieran respaldado a ser el presidente de Estados Unidos, solo con el nombre ganaba. Igual ocurre aquí con Colosio Riojas. Cuando lo postularon para la alcaldía de Monterrey, ganó caminando. Esa entidad la gobiernan dos jóvenes, Samuel García el estado y Colosio la alcaldía. Y uno de los primeros nombramientos fue al hijo de Basave, que es secretario del ayuntamiento. Toqué el tema porque ahora que se deslindó y pidió apoyar a la Alianza Opositora, en contra de la tesis de Dante a quien cada día acusan de traidor y de aliarse con Morena, en las redes lo asocian con AMLO. Colosio dijo que él “no iba a ser artífice de la división de una oposición. Sería irresponsable” (te hablan, Dante)

LAS ENCUESTAS Y LA CUMBRE MALDITA

Uno, ya con temor a los números telefónicos desconocidos, opta por no contestar ninguno, pero ayer, en tiempos de campaña cuando vi la clave que era de Veracruz, contesté. Una máquina me interrogaba. ¿Si hoy fueran las elecciones por quién de estos dos votaría?, y me dieron el nombre de Fernando Yunes (PAN o Alianza) y de Rocío Nahle (Morena, zacatecana-veracruzana). Piqué el botón de mi preferencia y me dio las gracias la maquinita. La unión de verdad hace la fuerza. Como alguna vez protestamos todos por la caseta de Fortín y años después nos hicieron caso y la mandaron a la burguer, diría un chamaco leperón. Ahora la fijación es la terrible Cumbre de Maltrata. Antier una periodista veracruzana le preguntó al presidente AMLO del caso de la Cumbre. Y el presidente aceptó, dijo que era un problema latente, aunque el gobernador de Veracruz cabecea y asegura que aquí no pasa nada, y Azucena lo exhibe todas las noches en el noticiero de las 10 en Milenio. El presidente puso al mero mero de la Guardia Nacional a que explicara lo que se está haciendo en esa Cumbre Maldita. Ya son años con ese quebranto. Tendrán drones para vigilar esos 50 kilómetros de asaltos. Y es sencillo, si ponen una camioneta artillada cada 10 kilómetros y con radios para apoyarse, segurísimo que cesan los asaltos. Eso ha generado críticas de gente que, aseguran, los uniformados están de acuerdo con ellos. Yo mero no lo creo, más bien es que han dejado abandonada esa zona donde, a diario, hay asaltos a transportistas y aplicarles la ley de Kamalucas, un profeta de mi tierra: “Para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto”. Eso quiere decir que, siempre que un objeto realice una acción como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reacciona devolviendo la misma fuerza. Gracias, presidente AMLO. Pacifique esta zona.

