Padres toman escuela de Boca del Río, exigen destitución de maestra violentadora

Veracruz, Ver.- La madre de Alfredo Alejandro N.B. influencer jarocho asesinado la madrugada del pasado 11 de marzo, exigió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, pruebas toxicológicas del cuerpo de su hijo, para confirmar que este había ingerido drogas y alcohol tal como lo señaló el Ejecutivo Estatal.

La madre del hoy finado reconoció que su hijo sí consumía alcohol en algunas ocasiones; sin embargo, ese día en específico no se encontraba bien de salud, por lo cual no habría ingerido ninguna bebida embriagante, en cambio se encontraba la noche del domingo en el bar donde fue identificado en redes sociales para cerrar un trato de trabajo.

«Yo no estoy de acuerdo en lo que declara el gobernador, porque yo como madre y tiene evidencias, facilidad para tenerlas, para poder hacer un estudio en el cuerpo de mi hijo y que me compruebe que sí hubo eso de alcohol y drogas, que me lo compruebe y yo, así como ahorita, pediré disculpas, pero que me lo compruebe (…) yo pediría disculpa si me equivocara, pero lo dudo porque no es la primera declaración, porque siempre dice drogas, entre riñas, y sale con sus ondas de quitándose la responsabilidad y dándosela al ciudadano de la situación que se presentó y creo que no es correcto. Cada quien, nosotros como ciudadanos si hacemos algo indebido creo que tenemos la responsabilidad de aceptar, la regué y ni modo aquí estoy, y tienes que asumir las consecuencias de tus actos», señaló la madre de Alfredo Alejandro.