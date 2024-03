Veracruz y Boca de Río se suma a marcha por eliminación de la PRE-IL en UV

Boca del Río, Ver.- Tras la eliminación del PRE-IL de la Universidad Veracruzana, estudiantes de la región Veracruz y Boca del Río marcharon la mañana de este miércoles sobre el bulevar «Adolfo Ruiz Cortines» con rumbo al campus Mocambo.

Los jóvenes señalaron que al instalar un nuevo modelo educativo perderán la flexibilidad para elegir sus horarios y materias.

«Antes había un modelo que se llamaba PRE-IL, preinscripción en línea, uno elegía sus materias, sus maestros, sus horarios. Por ejemplo, yo le elijo en las mañanas con un poco de horas libres para comer y para poder trabajar, y ahora con el nuevo modelo tú vas a decir, necesito tantas materias para el siguiente semestre, y los maestros o en Xalapa no tenemos idea de este proceso, nos van a elegir los maestros, nos van a elegir los horarios conforme a esas materias, y si tú pones el PLANEA, que no sirve la página, te lo van a poner ellos conforme vaya tu avance. Yo considero que tienes que tomar estas materias, ¿y que pasa si yo no quiero tomarlas todavía?, qué pasa si yo quiero tomar tres materias ahorita porque quiero trabajar, y las últimas cinco que me quedan a final de semestre. Obviamente lo que queremos es una información, que nos digan como es este modelo que no se ha impartido una claridad en el proceso y ser partícipes, no nos oponemos al cambio, nos oponemos a que no haya información», sentenció Andrik Amaya, estudiante de la Facultad de Contaduría y Negocios.