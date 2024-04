Pareja muere en fatal accidente

Maltrata.- Un hombre y una mujer, originarias del municipio de Xoxocotla Veracruz, murieron en un fatal accidente registrado sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba.Los hechos se registraron la tarde noche de este lunes, en el kilómetro 243, de la carretera mencionada a la altura de la zona conocida como la Ex Vía del Ferrocarril, ubicada en un barranco a 200 metros de profundidad,justo en el tramo carretero El Trébol de Maltrata- Balastrera o Cecilio Terán. En este sitio el conductor del Nissan Tsuru Sedan de color azul y con placas: PTG339B del Estado, perdió el control de la unidad al viajar a exceso de velocidad, y se salió de la carpeta de rodamiento para caer al fondo del barranco de la zona conocida como la Ex Vía del Ferrocarril, al que se llega por caminos de terracería de la Localidad de Balastrera, del municipio de Nogales.Al sitio del lamentable accidente arribaron como primeros respondientes Paramédicos de CAPUFE y elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes confirmaron el deceso de un hombre y una mujer. Gracias a que en el lugar del siniestro fueron halladas identificaciones oficiales, la mujer fue identificada como: Benita Juárez Tocohua, de 28 años y con domicilio conocido en la Localidad Cuixtepec, del municipio de Xoxocotla, Veracruz, municipalidad enclavada en la zona Serrana de Zongolica; mientras que el hombre permanece en calidad de desconocido, ya que no se le encontró credencial alguna entre sus pertenencias. Al lugar de la tragedia llegaron elementos de la Policía Municipal, Estatal, Ministerial Acreditable, además de Peritos en Criminalística con personal de la Fiscalía de Orizaba, quienes tomaron conocimiento y efectuaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron enviados al Semefo de la ciudad de Orizaba, para los trámites pertinentes de ley e identificación oficial por parte de sus familiares.

Redacción Noreste