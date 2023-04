Pelea en el after de Belinda, protagonizaron sus fanáticos

Aguascalientes.- Durante un concierto privado en Aguascalientes, los fanáticos de Belinda protagonizaron una pelea que acaparó los reflectores. A pesar de que la reciente controversia lleva el nombre de la cantante, en esta ocasión fueron ellos quienes se robaron el espectáculo.

Resulta que días atrás, la intérprete de «Ángel» dio un show en la Feria de dicha región, sin embargo, el altercado, aparentemente, se produjo en un after que se llevó a cabo en un lugar llamado Hannah Sun Club.

Fue un usuario de TikTok quien posteó el video en el que se escucha la música de fondo de la artista, mientras que frente a la cámara comienzan los empujones, gritos y algunos insultos, incluso hay un momento donde aparece el rostro de «Beli» sobre el escenario. Asimismo, otros de los asistentes aventaron sus bebidas.

El clip también se acompañó con la descripción: «Pelea en el after con Belinda».

De acuerdo con los comentarios del video, la riña comenzó porque los fanáticos, que estaban más de cerca al escenario, no dejaban ver al resto del público.

Por otra parte, en algún momento del material audiovisual se observa que un hombre le pide a uno de los trabajadores que saquen a una mujer de camisa verde.

Algunos usuarios de la plataforma se percataron de que la famosa no se dio cuenta de lo que ocurría entre el público, por lo que hicieron comentarios cómicos al respecto: «Y Belinda: en la oscuridad oh oh oh oh ouoh», y «Y la otra (Beli) dándolo todo», además recurrieron a la icónica frase de la cantante «¿Andas pedita verdad?».

Mientras que las personas que aparecieron en el video se llevaron algunas críticas: «Puro borracho y mala copa, que te puedes esperar», «La verdadera cara del séquito de Belinda», «Saquen a la ridicule». «Ay no, qué falta de educación».

En otro de los comentarios salió a relucir que la mujer a quien estaban intentando sacar del lugar era Patricia Cárdenas Delgado, la directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, sin embargo, en el clip solo se ve el costado de la persona.

