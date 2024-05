Piden reclasificación de tarifas a la CFE tras aumento de temperaturas en Veracruz

Xalapa, Ver.- Integrantes del movimiento Resistencia Civil «La leyenda de Chucho El Roto» provenientes de distintos municipios de Veracruz se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Xalapa para pedir que continúen las mesas de trabajo y negociación para la reclasificación de tarifas en distintas zona del estado.

Desde marzo del año pasado, tras la llegada del actual gerente de la CFE, Leopoldo Rodríguez Soto, se suspendieron las mesas de negociación bajo el argumento de que la paraestatal no tiene la facultad de reclasificar las tarifas eléctricas expuso el secretario general y vocero de este movimiento, Jorge Morales Barradas:

«Me dice él que no es su facultad de CFE no está dentro de sus atribuciones la situación de la reclasificación de tarifas, pero el día de hoy sabemos que ha habido reclasificaciones pequeñas en ciertos sectores y él me argumenta que solamente es por medio de las dependencias hacendarias o la Secretaría de Hacienda como se hace está reclasificación. Le pedimos que nos explique porqué no son facultades de CFE».