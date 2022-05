Plan contra la inflación no contempla imposiciones ni presiones, dice el Presidente

México. – Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, dijo este martes que México no permitirá el libre tránsito de personas extranjeras que no tengan un registro oficial, pues, añadió, así lo establece la ley.

«Lo que hacemos en México es aplicar nuestra ley, nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona. Tú llegas a México y te tienes que registrar. Puedes pedir refugio, asilo o trabajo temporal, hay muchas formas, lo que no vamos a permitir es que se asuma que México es un país donde pasa quien sea y no tengamos su identidad, porque si no, no podemos cumplir con nuestras obligaciones con las y los ciudadanos», expuso.