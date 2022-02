Por primera vez en Veracruz, joven transexual se casa en boda heterosexual

La joven transexual, Nicole Hernández Jiménez, cumplió su sueño de vestirse de blanco y contraer nupcias con el amor de su vida en una boda heterosexual, la cual es la primera de este tipo en el estado de Veracruz.

Nicole relato que conoció a su ahora esposo, Iain Ismael, en una aplicación de citas hace 4 años, comenzaron a salir y tras tres años de noviazgo decidieron vivir en unión libre, un año después, este 7 de febrero del 2022 y ante la ley, ya son marido y mujer.

«Todo este apoyo lo he obtenido gracias a la comunidad Jarochos y al licenciado Guillermo Izacur, me está apoyando en todo esto y, al Registro Civil qué me otorgaron y me dieron el aquello de poder hacer el cambio de nombre, para poder realizar mi boda como una boda heterosexual, sin amparos y sin nada de eso».

«Este proceso me tardó aproximadamente 2 meses, para poder cambiarme de nombre, posteriormente fui a la ciudad de Xalapa para recoger mis papeles, pude haber ido a la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México no hay algo tal cual, en la Ciudad de México vas y te dan un acta de nacimiento totalmente nueva, cuándo vas a hacer un trámite, pues simplemente no es válido, para ciertos documentos no es válido, entonces aquí ya es legalmente, ahora sí que legalmente ya soy Nicole Hernández, y se puede decir que ya llegó a pasar como mujer (…) así es, me cambié el género y ahora ya apareció como mujer», dijo la radiante novia.

Nicole reconoció que, durante su relación su suegra, la madre de Iain Ismael Hernández Valencia, no ha estado conforme con qué permanezcan juntos, sin embargo, gracias a el apoyo de su suegro, el padre de Iain, y a que su amor es más fuerte, lograron este lunes formalizar su amor de manera legal.

Nicole Hernández reconoció que este es un precedente que se sienta en la entidad veracruzana, y pidió el apoyo de los diputados locales, para que se legisle en favor de los trámites para cambio de sexo, mismos que espera, sean más sencillos y menos tardados.