Portero jarocho viaja a España para firmar con el Rayo Vallecano

Veracruz, Ver.- Con tan solo 17 años, el portero jarocho César Alessandro Limón Mora, vivirá la experiencia europea, pues el próximo 12 de julio viajará a la ciudad de Madrid en España para firmar con el equipo Rayo Vallecano.

A temprana edad César comenzó con el gusto por el fútbol echando «la cáscara» en las calles de la zona de «Los Lavaderos» en la avenida Veracruz; al inicio, como todos, jugó de delantero o defensa, hasta que el destino le llamó para evitar que las metas fueran profanadas, «ha sido la mejor decisión que te tomado en mi vida», señala sonriente.

«Yo empecé en la academia de ‘Nato’ Sánchez, ahí fueron mis primeros pasos en la portería, poco a poco fui avanzando hasta que mediante trabajo y disciplina logré llegar a unas visorías en el club América, y gracias a la fortuna, al trabajo y a Dios, pues se me dio estar ahí».

Con solo 15 años y la bendición de sus padres, César Limón tomó sus maletas y se dirigió a la capital del país para enrolarse en uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano, tan solo dos años le bastaron para ser visto por el «Rayito», equipo de cuna obrera que vio el esfuerzo del jarocho y lo solicitó para integrarse a sus filas.

César relata que tras el llamado del equipo de Vallecas, tanto sus amigos como familia estaban sorprendidos, para él también fue una alegría la propuesta del cuadro español, sin embargo también le conlleva una enorme responsabilidad.

«En la portería me gusta mucho en México lo que es Memo Ochoa en el tema de la reacción, en el juego aéreo Talavera, en los manos a manos a Rodolfo Cota, son mis máximos referentes mexicanos, así como Sebas Jurado, y es más o menos los que tengo como guía», mencionó.

Con un futuro deportivo promisorio, César Limón, no olvida que parte importante en su vida profesional será la formación académica, y recientemente terminada la preparatoria, se encuentra analizando qué opción universitaria sería la más adecuada para él.

«Estoy todavía pensando que carrera universitaria estudiar, y la que más me guste y la que más me llame la atención es por la que me voy a ir. También estoy pensando en estudiar algún idioma aparte del español, porque creo que también la base del futbolista actual tiene que ser por ahí dentro de la cancha un profesional», destacó.