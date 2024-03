Problemas de inseguridad tendrán que resolverse con una estrategia inteligente: Pepe Yunes

Veracruz, Ver.- Los problemas de inseguridad que tiene Veracruz se tendrán que resolver con una estrategia inteligente, pero sobre todo con su propia policía, la cual en estos momentos se encuentra a merced de la delincuencia y descuidada por el Gobierno del Estado, acusó José Francisco Yunes Zorrilla.

Pepe Yunes mencionó que, más del 80 por ciento de los veracruzanos siente inseguridad, la violencia ha sido la mayor preocupación de las familias durante los últimos cinco años.

«Veracruz no pueden normalizar el miedo ni la angustia en la que están viviendo las veracruzanas y los veracruzanos, y la forma como lamentablemente está repercutiendo en el aparato productivo de la entidad (…) la necesidad de involucrar la tecnología en las tareas diarias de seguridad, cosa que no sucede actualmente en Veracruz, la necesidad de fortalecer nuestros policías, de profesionalizarlas y equiparlas, lamentablemente el problema de inseguridad se resolverá con los policías, no contra los policías que hoy están solos a la merced del hampa y descuidados», sentenció.