Acciona rehabilitará planta de tratamiento afectada por huracán Karl

Veracruz, Ver.- El director general de Acciona, Julio Ratia, mencionó que ya se inició la rehabilitación de la primera etapa de la planta de tratamiento Olmeca, misma que quedó deshabilitada tras el paso del huracán Karl el 2010.

El empresario mencionó que esta planta de tratamiento quedó inundada y posteriormente fuera de servicio, antes esta unidad procesaba 250 litros por segundo, siendo la segunda planta más importante para la zona Veracruz – Boca del Río y Medellín de Bravo.

«La importancia de esa planta es que esa planta está pegada a la Laguna Real, la laguna Olmeca, entonces esa laguna hay que recuperarla porque es un cuerpo de agua muy importante. Nosotros lo que estamos planteando es que la Planta Olmeca sea como la concentradora de un montón de plantas pequeñitas que a veces funcionan bien y otras veces no tan bien, y donde hay algunos colectores de agua pluviales que están mezclados con aguas residuales. Entonces, no solamente la rehabilitación de la Planta Olmeca, si no la rehabilitación de la serie de plantas, cárcamos y colectores en la zona, y que lo que va a permitir es prácticamente que un 20 por ciento del área de Veracruz y un poquito de Boca del Río, poder tener un sistema de saneamiento totalmente perfecto, y el agua depurada acabaría en Laguna Real Laguna Olmeca», subrayó.