Quiebra Aeromar, tras 35 años de operaciones

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió haber recibido la cantidad de 7 millones de dólares provenientes del Cártel de Sinaloa, tal y como se mencionó en el juicio que se le sigue en los EE.UU. al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador arremetió contra el abogado de García luna, César de Castro, a quien consideró un “falsario, calumniador, chueco“, además de ser parte de la “misma “mafia” a la que pertenece el exfuncionario mexicano.

«Se equivocó el abogado porque supuestamente el dinero que me dieron 7 millones de dólares que eran para enfrentar a Fox, no les entendió bien cuál era la consigna de decir ‘todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre, todos son iguales’ y no, no todos somos iguales. Nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos“, lanzó.