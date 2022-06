Rebrote de COVID pega al teatro en Xalapa; aumentó contagio entre actores y suspendieron obra Troysky

TERCERA Y ÚLTIMA PARTE

Xalapa, Ver.– El ex gobernador del estado Miguel Alemán Velazco decía que «la política es una ciencia de conciencia, constancia y circunstancia y que ésta última pesa más que las anteriores». ¡Nada más cierto!

Mientras en otros tiempos el PRI tuvo a mujeres y hombres que engrosaban largas listas para contender por la gubernatura del estado, hoy las circunstancias le resultan muy desfavorables.

Precisamente en el año 2004, cuando agonizaba el sexenio de Miguel Alemán Velazco, once figuras públicas se rascaban las vestiduras en la disputa por ser el candidato a la gubernatura.

Entre los más fuertes estaban Miguel Ángel Yunes Linares, Gustavo Carbajal Moreno, Fidel Herrera Beltrán, Flavino Rios Alvarado, Amadeo Flores Espinoza, Alejandro Montano Guzmán, Juan Maldonado Pereda, Tomás Ruiz González y Mauro Loyo Varela, entre otros.

Para las elecciones de 2024 en Veracruz, veinte años después, < veo los nombres de los que aspiran y opino que esa «caballada» está muy flaca >, como sentenció el ex gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Figueroa, en tiempos de la sucesión de Luis Echeverría Álvarez, frase que pasó a la historia y que hoy, mejor, imposible.

Personajes reciclados, cartuchos quemados y hasta quienes han sepultado al PRI se promueven desde ahora.

El diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla es considerado como la carta más fuerte que tiene el PRI para ir a la urnas. Pepe ya tuvo su oportunidad y fracasó, lo dejaron sólo, cuentan las leyendas urbanas que sus propios correligionarios lo hicieron perder.

Desde San Lázaro, el peroteño reagrupa a sus equipos y con bajo perfil busca amarres y apoyo, porque como decía su slogan de la pasada campaña, de lo demás, él «se encarga».

El ex diputado local, federal, ex senador y ex dirigente de PRI, Héctor Yunes Landa, mientras tenga vida y salud, no dejará de soñar con ser gobernador de Veracruz. Ya fue candidato y de igual manera enfrentó no sólo a los opositores, sino también a los de su propio partido que le jugaron a traición.

Hoy también se mueve y se promueve la diputada local, Anilú Ingram Vallines, quién además maniobra para que su pareja Fernando Kuri Kuri llegue a la dirigencia estatal del PRI en lugar de Marlon Ramírez Marín, también diputado local y a quienes varios priistas lo tachan de traidor y lo responsabilizan de sepultar lo poco que quedaba del PRI, presuntamente con una serie de prácticas corruptas. A Marlon, ni mencionarlo.

Los buenos tiempos de Anilú ya pasaron, cuando tuvo mucha cercanía con la Presidencia de la República y también en Gobernación, su circunstancia actual es muy diferente.

Juan Manuel Diez Francos, tres veces alcalde de Orizaba, artífice de la modernización y la transformación de esa pequeña ciudad industrial y obrera, en un embellecido pueblo mágico, polo de desarrollo turístico estatal y nacional.

El empresario automotriz tiene fama de visionario, trabajador y honesto, pero muy poco lo conocen más allá de la zona centro del estado y, por si fuera poco, se oye decir que enfrenta problemas de salud, mismos que hoy, en su tercera administración como alcalde, lo tienen laborando a medio gas y que no le interesa buscar la gubernatura.

Todos los demás que puedan mencionarse en el PRI, son cartuchos muy quemados, pólvora mojada que lo único que pueden garantizar es una aplastante derrota.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en realidad no tiene a un líder moral, a un caudillo que pueda -en estos momentos- si quiera pelear la nominación como aspirante de una posible alianza con el PRI y el PAN. Así pues el PRD, como el PT y el PVEM necesariamente tendrán que buscar una alianza y vender caro su amor para tratar de sobrevivir; con el hecho de que mantengan sus registros como partido, ya salen ganando.

Movimiento Ciudadano y sus dirigentes Dante Delgado Rannauro y Sergio Gil Rullán han dicho hasta el cansancio que no piensan en una alianza, que en el 2024 irán como partido único.

Analistas políticos que hablaron con este reportero, coinciden en la importancia de la «circunstancia» de la que hablaba Miguel Alemán Velazco, pues hasta hace una semana no había ningún aspirante visible por el MC, pero ooh! coincidencias de la vida, al día de hoy ya tienen al mártir, al paladín perfecto: José Manuel del Río Virgen, ex alcalde de Tecolutla y dos veces diputado federal, actualmente secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

José Manuel fue acusado de homicidio, estuvo casi seis meses preso en Pacho Viejo y el pasado fin de semana fue liberado por orden de un juez federal.

Es veracruzano, de Córdoba, ha ocupado cargos de elección popular, es muy cercano de Dante Delgado, fue fundador de Convergencia Democrática, hoy Movimiento Ciudadano, ganó popularidad en medios estatales, nacionales e internacionales, lo volvieron mártir y es la carta fuerte del partido naranja.

En los próximos meses el juego de la sucesión será como una rueda de la fortuna en la que más mujeres y hombres se subirán, pero conforme avance, los que estaban arriba pueden bajar y viceversa. Estaremos atentos……

Por Roberto Valerde García