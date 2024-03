Reforzará Américo programas sociales

Xalapa, Ver.- El candidato a la diputación federal por Xalapa, Américo Zúñiga Martínez destacó que ganarán las elecciones del próximo 2 de junio y echarán a Morena al basurero de la historia con todo y los traidores.

Este sábado, cientos de ciudadanos acompañaron al abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por México a un recorrido por la zona de Jardines de Xalapa. Ahí dijo que la propuesta, la bandera y la causa es la ciudad.

«Hoy más que nunca se requiere sentirnos bien representados. No podemos sentirnos representados por alguien que no conocemos. No se puede representar algo que no se conoce», agregó.