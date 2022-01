Registro Civil de Tecolutla ha expedido alrededor de 500 actas en comunidades

Poza Rica, Ver.– Este martes se llevó a cabo la sexta sesión extraordinaria del Cabildo de Poza Rica, dónde fue aprobado por unanimidad el procedimiento de elección y convocatoria para la elección de subagente municipal del Ejido Cerro del Mesón para el periodo 2022-2026.

La convocatoria está dirigida a toda la ciudadanía originaria o con residencia efectiva en el Ejido del municipio, no menor de tres años anteriores al día de la elección de Subagente Municipal.

Las y los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: No ser ministro de algún culto religioso, no ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días anteriores al día de la elección; no tener antecedentes penales; y no ser representante de algún partido político.

La ciudadanía interesada en contender como candidatos propietario y suplente, al cargo de Subagente Municipal, deberán solicitar por escrito su registro, a partir de la instalación de la Junta Municipal Electoral y hasta cinco días antes de la elección.

La jornada de votación libre y secreta se realizará el día 26 de marzo a las 8:00 horas y concluirá a las 18:00 horas en la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, entre las calles Jesús Kramsky y Ricardo Ramírez.

La convocatoria completa podrá ser consultada en la página oficial del H. Ayuntamiento de Poza Rica.

Por Redacción Noreste