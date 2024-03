ROCÍO NAHLE CANDIDATA ÚNICA DEL VERDE A LA GUBERNATURA DE VERACRUZ

”Nunca más en Veracruz se instaurará una monarquía, somos distintos porque nosotros vamos a ras de suelo y resolvemos para los que menos tienen, esa es nuestra fortaleza”, señaló.^Por unanimidad fue electa en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Veracruz.^Una campaña propositiva, de amor y fraternidad, esa es la estrategia a partir del próximo 31 de marzo.^El Plan C es el objetivo y el llamado es a cerrar filas.

Boca del Río.- Al rendir protesta como candidata única a la gubernatura de Veracruz en el marco de la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México, la Ingeniera Rocío Nahle García, exhortó a los ‘aliados verdes’ a trabajar fuerte para evitar que en lo sucesivo Veracruz, que es un estado democrático e incluyente, vuelva a ser gobernador por “monarquías” Por unanimidad, Nahle García fue electa por militantes del PVEM que esta tarde se congregaron en el municipio de Boca del Río. Ahí detalló que vienen cosas buenas para Veracruz donde con el apoyo de quienes están convencidos, se construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Van a ser seis años de continuar con la transformación, porque nunca más, nunca más en Veracruz vamos a permitir que se instauren monarquías, nunca más en Veracruz etiquetado para nadie, somos un estado democrático, un estado incluyente donde aquí mujeres y hombres tenemos las mismas libertades, donde la inclusión de todo sentido nosotros en nuestro movimiento le damos cabida, abrimos la puerta, eso es lo que somos y si, si somos distintos, y si, si somos diferentes porque nosotros vamos a ras de suelo, porque nosotros resolvemos sobre todo para los que menos tienen y así vamos a trabajar compañeros a partir del 31 de marzo en una campaña a ras de suelo, esa es nuestra fortaleza”, explicó.

Asimismo, destacó que la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, integrada por Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México deben concentrarse en recorrer el territorio y no caer en confrontaciones.No hay que entretenernos, no hay que caer en provocaciones, esto ya lo ganamos, vamos a mantenerlo”, sentenció.Recordó que desde hace cinco años inició la construcción de la transformación de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien inició un cambio de régimen que ha permitido aumentar el bienestar, sobre todo, de aquellos que más lo necesitan, explicó Rocío Nahle.A la mayor parte de los mexicanos, agregó, se les ha beneficiado con trabajo, proveeduría y bienestar, por ello, ahora el siguiente paso es el Plan C.

“Tenemos que ser la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores y eso solamente nosotros los mexicanos somos quienes la estamos construyendo y hoy el relevo del presidente, Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta, tendrá que ir acompañada de legisladores convencidos que van en total unidad con nuestro proyecto”, explicó.

Agregó que la coalición que integra Morena, PVEM, PT y Fuerza por México en Veracruz seguirá abriendo brecha en la entidad “juntos vamos a seguir haciendo historia en México y en Veracruz con Claudia Sheinbaum”, puntualizó.