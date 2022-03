Se puede dejar de usar cubrebocas sólo en espacios abiertos, aún no se pueden relajar todas las medidas: Cuitláhuac García

Xalapa, Ver.- El delegado en Veracruz de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara llamó a la población a que denuncie cualquier caso en el que se condicionara alguno de los programas implementados en el actual gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Enfatizó que ni para la participación en la consulta de revocación de mandato como en los procesos electorales la población ha sido condicionada:

“La gente sabe que no hay intermediarios, que no hay condicionamiento de ningún tipo. Nosotros llegamos con la convicción de que las cosas que se tienen que transformar, esos tiempos ya pasaron y si alguien tiene alguna queja, debe hacerla en las instancias legales. Nosotros seriamos inflexibles porque luchamos contra eso toda la vida como para venir ya al final a dar el bracito a torcer”.



Entrevistado este lunes, advirtió que la Secretaría del Bienestar no hace llamadas para alentar a la población en dicho ejercicio democrático y menos se usa la vacunación como motivo para alentarla a través de volantes o panfletos: “No estamos metidos en temas de la democracia directamente nosotros” insistió.

Precisó que sólo aborda el tema de la participación de la democracia para aclararlo, pero evitando el proselitismo: “Nosotros no nos metemos en los temas de la consulta que va a haber porque el INE no quiere que hablemos de esos temas y por convicción y por ley no lo hacemos, pero sí podemos decir que los programas del Gobierno Federal son universales en su gran mayoría, como el del adulto mayor, como el de las prepas. Las reglas de operación la población las ha atendido muy bien, los que no son universales, se pretende que tienen amplia publicidad”.



Dijo que es la autoridad electoral quien debe investigar la propaganda en la que se involucran estas acciones de carácter social a través de los programas federales.

Por: Héctor Juanz.

