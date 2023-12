Secretaria de Bienestar amplia periodo para incorporación de adultos mayores a pensión del bienestar

Bocal del Rio, Ver.- La Secretaría del Bienestar amplió al 30 de diciembre las incorporaciones para adultos mayores a la pensión del Bienestar.

Estas incorporaciones son para las personas que cumplen 65 años de edad entre el 1 de noviembre y el 30 de junio del 2024.

A continuación, te mostramos el calendario:

Cabe mencionar que a partir de 2024, el pago de la pensión aumentará y este será de 6 mil pesos bimestrales.

Los módulos en Veracruz-Boca del Río son los siguientes: Colonia Formando Hogar ubicado en Arizmendi 287 entre Jiménez y Pino Suárez, hora de 9 am a 4 pm; Infonavit Buena Vista Avenida Paseo Playa Linda 226 esquina Andador Andrómeda, hora de 9 am a 4 pm; Palacio Federal: avenida 5 de Mayo entre Rayón y Ocampo, hora de 9 am a 4 pm; Los Volcanes calle Derrumbadas s/n, frente al Six, hora de 9 am a 4 pm; CECATI 42 Zona norte avenida Veracruz 236 Las Brisas, 91809, Veracruz, Ver., hora de 9 am a 4 pm; Santa Fe: Justino Sarmiento s/n, en el patio del Banco Bienestar, hora de 9 am a 4 pm; Dos Lomas calle Benito Juárez entre Francisco I. Maderoy Álvaro Obregón, hora de 9 am a 4 pm y Bienestar Urano Urano esquina Lázaro Cárdenas en Boca del Río, hora de 9 am a 4 pm.

Además, los documentos que se requieren en original y copia son, INE vigente, Acta de Nacimiento, Copia CURP actualizado y Comprobante de domicilio, además de un número telefónico.

Por: Redacción Noreste