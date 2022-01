SEDEMA y Transporte Público exhortarán a que camiones de pasajeros cumplan con verificación

Foto: Greenpeace.

Xalapa, Ver.- Aunque aseguró que son pocas las unidades de transporte urbano que contaminan al circular por alguno de los municipios de Veracruz, el secretario de Medio Ambiente en el estado, Juan Carlos Contreras Bautista dio a conocer que implementarán un programa para exhortar a que dichos vehículos cumplan con la verificación vehicular durante los primeros seis meses de este año.

Foto: Secretario de Medio Ambiente en el estado, Juan Carlos Contreras Bautista.

«Tienen este semestre para hacer sus verificaciones y próximamente iniciaremos un programa conjunto con las unidades correspondientes de transporte para hacer el exhorto para que acudan a hacer su verificación».

Dijo que de acuerdo a quejas ciudadanas, aún hay unidades de transporte que emiten gases contaminantes al circular por la ciudad.

«Son minoría, sin embargo hemos escuchado quejas y las vamos a atender y todos deben pasar si verificación, transportes públicos y particulares».

Foto: Han atendido las quejas ciudadanas, sobre las unidades que emiten gases contaminantes al circular por la ciudad.

Precisó que no depende si se trata de un modelo de vehículos antiguo, pues se miden las emisiones de contaminación, por lo que no se precisa si algún modelo debe dejar de circular o no.

«No somos autoridad para decir qué modelos sí y qué modelos no; sin embargo, a través de la norma que te regula las emisiones contaminantes, te dice que si rebasan los contaminantes son acreedores».

Recordó que todos los vehículos deben cumplir con la verificación vehicular para no pagar el cambio de placas.

Por: Héctor Juanz.

